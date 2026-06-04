Google wil dat mensen hun eigen bandjes voor de pas uitgekomen FitBit Air kunnen ontwerpen en heeft een speciale webpagina online geplaatst met informatie.

Op de pagina staat informatie over de richtlijnen voor het ontwerpen van zo'n bandje, inclusief tekeningen, technische specificaties en aanbevelingen voor de materialen die gebruikt kunnen worden. Op die manier kunnen mensen met 3D-software en een 3D-printer aan de slag om hun eigen bandjes te ontwerpen en creëren.

Google's FitBit Air werd vorige maand aangekondigd en uitgebracht voor 100 euro per stuk. Omdat de armband geen scherm heeft, wordt de informatie naar de nieuwe Google Health-app op Android- en iOS-smartphones gestuurd en die de bestaande Fitbit-app gaat vervangen.

De Fitbit Air kan bijvoorbeeld de hartslag van de drager meten en het slaappatroon in de gaten houden. Via meters die de hartslag en bewegingen van de drager meten, maar bijvoorbeeld ook de temperatuur van de huid, wordt dit alles vastgelegd.

Als onderdeel van de app is er ook een nieuwe virtuele gezondheidscoach beschikbaar. Deze op AI draaiende technologie geeft op basis van de gegevens van de drager advies. Zo kan de coach sportsessies plannen. Wel moet er voor de coach 10 dollar per maand betaald worden voor een Google Health Premium-abonnement. Het bijhouden van de gegevens is wel kosteloos.