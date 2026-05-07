Google heeft na flink wat hints vandaag eindelijk de Fitbit Air onthuld, een schermloze fitnesstracker die op 26 mei voor 100 euro beschikbaar komt.

Google hintte eerder dit jaar al naar het product, maar inmiddels is de Fitbit Air officieel uit de doeken gedaan. Omdat de armband geen scherm heeft, wordt de informatie naar de nieuwe Google Health-app op Android- en iOS-smartphones gestuurd en die de bestaande Fitbit-app gaat vervangen.

De Fitbit Air kan bijvoorbeeld de hartslag van de drager meten en het slaappatroon in de gaten houden. Via meters die de hartslag en bewegingen van de drager meten, maar bijvoorbeeld ook de temperatuur van de huid, wordt dit alles vastgelegd.

Als onderdeel van de app komt er ook een nieuwe virtuele gezondheidscoach beschikbaar. Deze op AI draaiende technologie geeft op basis van de gegevens van de drager advies. Zo kan de coach sportsessies plannen. Wel moet er voor de coach 10 dollar per maand betaald worden voor een Google Health Premium-abonnement. Het bijhouden van de gegevens is wel kosteloos.