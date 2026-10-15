De Consumentenbond start een rechtszaak tegen Meta. Volgens de organisatie schendt de camerabril van het techbedrijf de privacywet en wil Meta de bril niet aanpassen. De zitting vindt plaats op 26 november 2026 bij de rechtbank in Amsterdam.

Het grootste bezwaar is dat de bril omstanders kan filmen zonder dat zij dat doorhebben en zonder dat ze toestemming hebben gegeven. Beelden zeggen vaak meer dan je denkt: ze kunnen iets prijsgeven over iemands politieke voorkeur, geloof of gezondheid. Dat zijn bijzondere persoonsgegevens, en die mag je niet zomaar verwerken. Ook kinderen komen in beeld. Daar komt bij dat Meta de opgenomen beelden en geluidsfragmenten mogelijk gebruikt om zijn AI-modellen te trainen.

Wat eist de Consumentenbond?

De Consumentenbond wil dat Meta de bril en de standaardinstellingen aanpast zodat ze voldoen aan de privacywetgeving. Ook moet Meta stoppen met de volgens de bond onrechtmatige verwerking van gegevens voor AI. Krijgt de Consumentenbond gelijk, dan moet Meta de aanpassingen binnen twee weken doorvoeren. Zegt Meta dat het onmogelijk is om de bril wettelijk te laten werken, dan eist de bond een verkoopverbod.

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Uitzondering voor blinden en slechtzienden

De positieve kant van de bril is dat deze blinde en slechtziende mensen helpen. Mocht er een verbod komen, dan vraagt de Consumentenbond daarom om een uitzondering bij medische noodzaak. Ook dan moeten de privacy van gebruikers en omstanders gewaarborgd blijven.

Meer partijen stappen naar de rechter