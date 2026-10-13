Meta-topman Alex Himel heeft dat aan NU.nl bevestigd. Himel claimt dat het bedrijf de slimme brillen niet uit de verkoop haalt en wil de nadruk leggen op de positieve aspecten van de brillen. Dit ondanks dat diverse winkels zelf de verkoop hebben stopgezet en er discussies binnen de Nederlandse regering zijn rondom de brillen.
Stiekem filmen
Mensen kunnen de camera in de brillen van Meta gebruiken om anderen te filmen of fotograferen via de ingebouwde camera. Dit hebben mensen vaak niet door, al is er wel een knipperend lampje op de bril te zien wanneer er opgenomen wordt.
Himel claimt dat het lampje genoeg indicatie is voor dat er gefilmd wordt, en dat mensen gewoon moeten wennen aan de mogelijkheden van de bril. Daarbij claimt het bedrijf dat de slimme brillen steeds vaker doorhebben wanneer er met het lampje wordt geknoeid. Ook worden er accounts geschorst wanneer blijkt dat de bril is gebruikt om video's of foto's te maken zonder de toestemming van mensen.
Stop van verkoop bij diverse winkels
Dit levert sinds de verkoop van de brillen in Nederland sinds vorig najaar veel discussies op, ook in de Nederlandse regering. Er zijn al diverse adviezen gegeven om de slimme brillen te weren, bijvoorbeeld door de Autoriteit Persoonsgegevens. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen adviseert alle ziekenhuizen om de slimme brillen te weren.
Onlangs zetten zowel Hans Anders als Wehkamp de verkoop van de brillen van Meta stop. Daarbij werd wel gemeld dat het mogelijk is dat de verkoop uiteindelijk weer voortgezet wordt. De winkelketens willen echter eerst de politieke discussie afwachten voordat het een besluit neemt over de verkoop ervan. Diverse andere winkels verkopen de brillen nog wel, en Meta is dus niet van plan om die verkoop zelf stop te zetten.
Kort geding
Dit ondanks dat stichtingen als Offlimits en de Consumentenbond Meta hebben verzocht de brillen van de markt te weren zolang het mogelijk is om mensen zonder dat ze er weet van hebben te filmen. De stichtingen starten dan ook een kort geding tegen Meta om de verkoop alsnog tegen te houden.
Mogelijk Europees verbod?
Terwijl er op landelijk niveau hevig wordt gediscussieerd over de slimme brillen, is er ook nog een mogelijkheid dat er een Europees verbod op de brillen komt. Het European Data Protection Board is in ieder geval bezig met een analyse over de slimme brillen die ergens binnen een paar maanden moet verschijnen. Het is echter mogelijk dat er op landelijk niveau - zoals in Nederland - eerder al striktere regels komen.