Grand Theft Auto 6 verschijnt morgen. Dat je daarvoor flink wat opslagruimte nodig hebt, zien ze ook bij vergelijkingssite Kieskeurig.nl: sinds de digitale preload op 10 november wordt er 17x zo vaak doorgeklikt naar extra opslag als in september en oktober. Heb je nog geen console? Dan heb je pech. Waar winkels vorig jaar nog stuntten met allerlei Black Friday-aanbiedingen, lijkt het er nu op dat er niets van de hoge prijzen af gaat.

In het kort In dit artikel lees je hoeveel ruimte je nodig hebt voor GTA 6, hoe je die op je PlayStation 5 of Xbox vrijmaakt en hoe de prijzen van de PS5 zijn veranderd.

Hoeveel GB neemt GTA 6 in op PS5 en Xbox?

Voor de digitale preload van GTA 6 moet je tot 212 GB vrijhouden. Heb je de game digitaal vooraf besteld, dan kun je hem sinds 10 november alvast downloaden. Spelen kan vanaf 19 november op de PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Je kunt nu al de review lezen die Jacco over Grand Theft Auto 6 schreef.

Sinds gamers GTA 6 alvast kunnen downloaden, klikken bezoekers van Kieskeurig.nl naar verhouding vaker op aanbiedingen voor extra consoleopslag. Van alle keren dat ze naar een webwinkel klikten, ging een ruim twee keer zo groot deel naar SSD's voor de PS5. Op uitbreidingskaarten voor de Xbox Series X en S klikten bezoekers in september en oktober nauwelijks. Afgelopen week deden ze dat naar verhouding meer dan 25 keer zo vaak. In dezelfde week vorig jaar zag Kieskeurig.nl geen vergelijkbare stijging bij extra consoleopslag.

Zo maak je ruimte vrij op je PS5 of Xbox

Kijk in de opslaginstellingen van je console hoeveel ruimte je nog vrij hebt. Kom je ruimte tekort, dan kun je een game verwijderen die je voorlopig toch niet speelt. Op een PS5 kun je games ook parkeren op een externe USB-schijf. Wil je zo'n PS5-game later weer spelen, dan moet je hem eerst terugzetten op de opslag in je console.

Wil je meer games tegelijk geïnstalleerd houden? Een PS5 kun je uitbreiden met een een compatibele geschikte M.2-SSD met koeling. Voor de Xbox Series X en S kun je een geschikte opslaguitbreidingskaart gebruiken. Met die uitbreidingen kun je games rechtstreeks vanaf de extra opslag spelen.

PS5-SSD inbouwen in de Miami Mansion Tot en met 19 november vieren we de release van GTA 6 samen met Samsung in de Miami Mansion in de Amsterdamse Houthavens. Vanuit de villa, die is aangekleed in de neonstijl van GTA 6, maken we livestreams en podcasts. Bij het Upgrade Station kunnen bezoekers de opslag van hun PS5 verdubbelen als ze binnen de tijd een SSD weten in te bouwen. Volg @id_gamesnl op TikTok.

GTA 6 is de meest aangeklikte game op Kieskeurig.nl

GTA 6 is in de week voor de release de meest aangeklikte game op Kieskeurig. De PS5-versie staat op één, gevolgd door de Xbox-versie op twee. In september en oktober ging één op de tien doorkliks naar games naar GTA 6. Inmiddels is dat één op de vier. Van alle doorkliks naar GTA 6 gaan er twee op de drie naar de PS5-versie.

Het aandeel van games in alle doorkliks steeg de afgelopen week met 7 procent. In dezelfde week vorig jaar daalde het met 15 procent. Laat je GTA 6 buiten beschouwing, dan daalde het aandeel van games deze week met 12 procent.

Lees ook · Partnerbijdrage Shoppen zonder zorgen tijdens het feestdagenseizoen In samenwerking met Bitdefender

Wat kost een PlayStation 5 Digital vergeleken met vorig jaar?

Wie voor GTA 6 nog een PlayStation 5 wil kopen, betaalt bij de bekeken winkels meer dan rond Black Friday 2025. Bij MediaMarkt ging de PS5 Digital van 399,99 euro naar 699,99 euro, een stijging van 75 procent. Half oktober 2026 stond die console daar nog voor 649,99 euro. Bij Coolblue ging de prijs van hetzelfde model in een jaar van 399 euro naar 754 euro, een stijging van 89 procent.



