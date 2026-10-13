Google heeft de Fitbit Edge officieel aangekondigd, nadat de fitnesstracker eerder al was gelekt.

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De Fitbit Edge houdt het midden tussen de schermloze Fitbit Air en de Pixel Watch. Er zit namelijk wel een scherm op de Fitbit Edge, die net als de Fitbit Charge-modellen van enkele jaren geleden ovaalvormig is, maar dan groter, namelijk 1,34 inch. Dit in tegenstelling tot de uitgeklede Fitbit Air die zonder scherm komt.

Via het scherm zijn diverse widgets en apps beschikbaar. Denk aan Google Maps en de mogelijkheid om diverse notificaties te lezen. Logischerwijs ligt de nadruk echter vooral op de gezondheidstrackers die bij een fitnesstracker horen. Zo kan hartslag en slaap gemonitord worden. Ditmaal zit er ook een hoogtemeter in, wat van pas kan komen tijdens sportsessies.

Google Health Premium

De gezondheidsfuncties kunnen worden uitgebreid met een Google Health Premium-abonnement. Daardoor krijgen dragers toegang tot Google Health Coach op de tracker, waarbij AI wordt ingezet om nog meer gezondheidsadvies toegespitst op de drager te geven. Health Premium kost 9 euro per maand, maar de tracker wordt geleverd met drie maanden gratis toegang.

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Vervangbare batterij

De batterij moet maximaal zeven dagen meegaan. Uniek is dat de batterij vervangen kan worden. Een volledige dag aan batterijduur kan verkregen worden door de tracker maar vijf minuten lang op te laden. Daarbij is de tracker waterresistent voor 50 meter diep.

Vanaf 27 oktober verkrijgbaar

De Fitbit Edge kan vanaf nu besteld worden voor 179,99 euro. Vanaf 27 oktober worden ze geleverd. De kleuren zwart (onder de naam Obsidian), zilver (Fog), goud (Canyon) en groen (Olive) zijn beschikbaar. Er is ook een speciale editie in samenwerking met Stephen Curry beschikbaar, die 219,99 euro kost.