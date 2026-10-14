Ondanks de controverse rondom slimme brillen die de laatste tijd heerst, gaat Samsung gewoon door met de ontwikkeling en release van diens slimme Android XR-brillen. Er zijn nu meer details over deze brillen gelekt, waaronder het uiterlijk van zes verschillende monturen.

Afgelopen juli tijdens het Galaxy Unpacked-evenement in Londen onthulde Samsung al aan de Android XR-brillen te werken. Daarbij werden er ook twee monturen onthuld. Inmiddels heeft de website SammyGuru echter meer details verkregen, waaronder de releasemaand en meer monturen.

Verschillende monturen en kleuren

Het gaat om monturen die Samsung in samenwerking met Gentle Monster en Warby Parker maakt. Van het laatstgenoemde merk heeft SammyGury weet van drie verschillende monturen in tien verschillende kleurencombinaties, terwijl Gentle Monster zes verschillende frames heeft met in totaal zestien verschillende kleuren.

Lichte brillen

Daarbij is duidelijk dat de slimme brillen van Samsung ongeveer 41 gram met standaard lenzen gaan wegen. Daarmee worden de brillen lichter dan verwacht - eerder werd er uitgegaan van ongeveer 46 tot 50 gram. Samsung meldde afgelopen juli al wel dat de brillen lichter gingen worden dan de meeste andere slimme brillen.

Andere specificaties

Verder is duidelijk dat de brillen op de Snapdragon AR1 Gen 1 gaan lopen, met 2 GB aan RAM-geheugen en 64 GB aan opslagruimte. De camera in de brillen heeft 12 megapixels en video's kunnen in 3K met 30 frames per seconde worden opgenomen. De brillen hebben ook twee open-ear speakers en vier microfoons. De batterij tot slot zou tot negen uur lang meegaan, en tot wel 72 uur in combinatie met het oplaaddoosje.

De brillen zullen overigens geen display hebben. Draag je de bril, dan krijg je informatie via de speakers. Natuurlijk speelt ook Gemini AI een grote rol daarbij. Zo kan de AI berichten samenvatten, je helpen met navigeren en teksten oplezen, en vragen die stelt kan beantwoorden.

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Release in november, maar alleen in de VS en Zuid-Korea

Volgens SammyGuru zullen de brillen ergens in november uitkomen, al is er nog geen officiële releasedatum. Voor zover bekend zullen de brillen eerst alleen in de Verenigde Staten en Zuid-Korea beschikbaar komen - een Nederlandse release is nog onbekend. Meer informatie volgt waarschijnlijk binnenkort.

Controverse rondom slimme brillen

Zoals gezegd heerst er tegenwoordig veel controverse rondom slimme brillen, ook in Nederland. Dat komt omdat deze brillen vaak foto's kunnen maken en video's kunnen schieten, terwijl voorbijgangers dat vaak niet in de gaten hebben. Veel slimme brillen, zoals die van Meta, tonen een brandend lichtje wanneer dat gebeurt, maar daar kijken veel mensen overheen.