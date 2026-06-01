Doordat de ontwikkeling van de nieuwe Siri nog altijd niet vlekkeloos zou verlopen, zou Apple intern diverse producten uitstellen - waaronder hun nieuwe AI-bril.

Dat claimt Bloomberg. Er gaan al langer geruchten dat Apple aan meerdere nieuwe slimme brillen werkt, waaronder eentje met een grote focus op AI - met behulp van spraakassistent Siri. Deze zou nu pas ergens eind 2027 uitkomen. Ook zou Apple de nieuwe HomePod-en Apple TV-producten hebben uitgesteld naar aankomend najaar.

Het uitstel van deze producten zou komen door de problemen met de nieuwe Siri. Zoals bekend zal Siri een veel belangrijkere rol spelen binnen iOS 27 dan dat het nu in het besturingssysteem op iPhone doet, en ook een grotere AI-focus krijgen met behulp van meerdere AI-modellen. De nieuwe Siri had eigenlijk al eerder uit moeten komen, maar zou nu voor aankomend najaar gepland staan samen met iOS 27. Waarschijnlijk wordt de nieuwe Siri op 8 juni tijdens WWDC onthuld.