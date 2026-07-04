In deze Ring Battery Doorbell Plus review kijken we naar de tweede generatie van Rings slimme deurbel. De adviesprijs is 180 euro en voor dat geld levert de fabrikant een sterk en slank model af met goede beeldkwaliteit en snelle meldingen. Er zijn echter ook nadelen die deze Ring videodeurbel minder aantrekkelijk kunnen maken, zoals de verplicht aanvoelende abonnementskosten voor bepaalde functies die wat ons betreft gewoon basisfuncties zijn.

Ring Battery Doorbell Plus (2nd Gen) 7 / 10 Score De Pluspunten Fijne beeldkwaliteit

Ook in de avond beelden in kleur

Tweewegcommunicatie goed te verstaan

Installatie is eenvoudig De Minpunten Abonnement nodig voor basisfuncties

Geen brede smarthomeondersteuning

Opladen met micro-usb Zoek je een snelle en betrouwbare draadloze deurbel met camera en een fijne beeldkwaliteit? Dan is de Ring Battery Doorbell Plus voor 180 euro een prima koop. Heb je daarentegen moeite met de verplicht aanvoelende abonnementskosten om (wat ons betreft) basisfuncties te ontgrendelen, dan kun je beter kijken naar alternatieven met lokale opslag.

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Je zult het bekende, tweekleurige ontwerp waarschijnlijk meteen herkennen als een typisch Ring-product, maar de Ring Battery Doorbell Plus van de tweede generatie is langer en slanker dan ooit. Vergeleken met oudere modellen past deze Ring videodeurbel veel beter op smalle deurposten. Ook fijn: de glanzende, zwarte camerarand heeft plaatsgemaakt voor een matzwarte afwerking, waardoor stof en watervlekken minder snel opvallen.



De behuizing is IP55-weerbestendig en de aanbelknop geeft een duidelijke, stevige klik. Ook handig is dat je de verwisselbare batterij snel kunt vervangen door het frontpaneel te verwijderen, al blijft het jammer dat opladen nog via micro-usb gaat. Daarnaast kun je kiezen voor een bedrade aansluiting (voor druppellading) of voor een optioneel zonnepaneel gaan, waardoor je niet meer om het opladen hoeft te denken. Zo'n zonne-oplader kost je nog eens minimaal 57 euro.

Foto: Wesley Akkerman

Scherper beeld, snellere verbinding

Niet alleen het ontwerp is aangepakt, ook technisch is de slimme deurbel erop vooruitgegaan. De Ring Battery Doorbell Plus filmt in Retinal 2K-resolutie met hdr-ondersteuning. Dat is een duidelijke upgrade ten opzichte van de 1536p-resolutie van eerdere varianten. Dankzij de 1:1-beeldverhouding zie je bovendien zowel horizontaal als verticaal goed wat er bij de voordeur gebeurt, ook als er bijvoorbeeld een pakketje op de grond ligt.



Verder ondersteunt de deurbel zes keer digitale zoom, al blijven details op afstand niet altijd even scherp. Ook wifi 6 is aanwezig, met ondersteuning voor zowel 2,4 als 5 GHz. Dat betekent: een snelle en stabiele draadloze verbinding. Reageren op een bezoeker gaat eveneens vlot: ongeveer een seconde nadat iemand aanbelt, ontvang je al een melding op je smartphone. Daardoor hoeft niemand lang te wachten.



Overdag is de beeldkwaliteit scherp en ogen de kleuren levendig, waardoor je bezoekers goed kunt herkennen. Ook 's avonds kan de Ring Battery Doorbell Plus beelden in kleur tonen, maar bij te weinig licht schakelt het systeem alsnog vrij snel over op infrarood. Dan krijg je zwart-witbeeld, tenzij je goede buitenverlichting hebt. De tweewegcommunicatie werkt ondertussen goed: stemmen klinken luid en helder dankzij ruisonderdrukking. Ook kun je (net als bij eerdere modellen) vooraf ingestelde Snelle antwoorden gebruiken, zodat je met één tik op een bezoeker reageert.

Snelle antwoorden Snelle antwoorden (Deurbelberichten) zijn vooraf ingestelde reacties die de Ring-deurbel kan afspelen wanneer je niet zelf wilt of kunt praten. Dus bijvoorbeeld: iemand belt aan, jij krijgt een melding, en in plaats van live via tweewegcommunicatie te reageren kies je een standaardantwoord zoals Hallo, je mag het pakket voor de deur neerzetten of Sorry, we hebben geen interesse. Fijne dag of Hi, leuk dat je er bent, we komen eraan bijvoorbeeld. De deurbel speelt dat antwoord dan hardop af voor degene die heeft aangebeld.

Foto: Wesley Akkerman

Handige app, maar…

In de basis presteert de hardware dus meer dan prima, en voor 180 euro vind je niet snel een veel betere videodeurbel. Ook qua software doet Ring veel goed. De installatie verloopt snel en soepel: je scant een qr-code en wordt stap voor stap door het proces geleid. Zodra je de liveweergave opent, begint de deurbel automatisch te filmen. Ook handig is het zwevende beeld-in-beeldvenster, waardoor je kunt blijven zien wat er bij de voordeur gebeurt.



De app biedt daarnaast een hoop uitgebreide mogelijkheden, zoals het instellen van bewegingszones en privacyzones. Toch loop je al snel tegen het Ring-abonnement aan. Voor geavanceerde functies, en wat ons betreft ook voor sommige basisfuncties, heb je Ring Home Basic nodig (3,99 euro/maand, 39,99 euro/jaar ~ prijspeil juli 2026). De deurbel heeft namelijk geen lokale opslag, waardoor je bent aangewezen op de cloud. Alleen met zo'n abonnement kun je opgenomen beelden later terugkijken.

Foto: Wesley Akkerman

Meer functies? Meer betalen

Wil je nog meer functies gebruiken, dan heb je een duurder abonnement nodig. Denk bijvoorbeeld aan AI-pakketherkenning en gezichtsherkenning. In de VS is daarnaast videobeschrijving beschikbaar, een functie waarbij AI camerabeelden omzet in geschreven tekst. Daardoor kun je achteraf met gewone zoekopdrachten door je opnamen zoeken en sneller het juiste fragment terugvinden. Dat klinkt ontzettend handig, maar helaas is deze functie nog niet beschikbaar in Nederland.

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