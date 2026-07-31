Van beelden bekijken op je smartphone tot direct praten met de pakketbezorger: slimme beveiligingscamera's en videodeurbellen zijn niet meer weg te denken. Tegenwoordig hang je binnen een halfuur een slimme camera of deurbel op die dag en nacht een oogje in het zeil houdt. Wat maakt deze Tapo C675D nu anders dan al die andere camera's?

Het Oordeel 7 / 10 Score De Pluspunten Eenvoudig te bevestigen

Goede beeldkwaliteit

Zonnepaneel meegeleverd De Minpunten De pan-en tiltcamera is traag met volgen

Matig geluid

Geavanceerde camera-instellingen lastig te vinden

Geen NAS-opslag mogelijk TP-Link levert met de Tapo C675D een veelzijdige draadloze beveiligingscamera met scherpe 4K-beelden, twee lenzen en een zonnepaneel dat de accu onder gunstige omstandigheden bijlaadt. De app is echter niet altijd even overzichtelijk en de camera volgt beweging soms te traag. Je kunt opgenomen beelden niet opslaan op een NAS, maar alleen op een zelf toe te voegen MicroSD-kaartje, via een betaalde clouddienst of dure hub van Tapo zelf.

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Onderdeel Specificatie Montage Wand, plafond Beeldsensor 1/2,7-inch CMOS-sterrenlichtsensor Max. resolutie (beide camera's) 3840x2160 (4K) Aantal frames per seconde 15 Audio-opname Mono, 16.000 Hz Lens vaste camera 2,53 mm F1.6 Beeldhoek vaste camera 169,7° diagonaal, 140,8° horizontaal Lens PTZ-camera 6 mm, F1.6 Nachtzicht Infrarood Audio Microfoon, luidspreker en tweewegspraak Objectdetectie Personen, voertuigen en huisdieren Sensors 3x PIR-bewegingssensor en lichtsensor Opslag MicroSD tot 512GB Connectiviteit Wifi 4 op 2,4GHz en 5GHz Zonnepaneel 4,5 Watt Weerbestendigheid IP65 Slimme platformen Google, Alexa, IFTTT, Samsung

De Tapo C675D is geen doorsnee buitencamera. In de relatief forse behuizing zitten namelijk twee afzonderlijke 4K-camera's. De bovenste lens geeft een breed overzicht van de omgeving, terwijl de onderste lens kan draaien, kantelen en inzoomen. Een vergelijkbaar systeem als de eerder door ons geteste TP-Link Tapo C545D.

Foto: Mark Gamble

Een meegeleverd zonnepaneel houdt de ingebouwde accu op peil. Daarmee richt Tapo zich vooral op grote tuinen, opritten en andere plekken waar je veel zicht nodig hebt, maar waar het niet mogelijk is om een stroomkabel aan te leggen. Het volledig opladen van een lege accu van de camera duurt volgens Tapo een forse 6 uur. Dat komt vooral door de opslagcapaciteit van de accu: die is maar liefst 10.000 mAh. De oplaadtijd hebben wij overigens niet kunnen controleren: de accu van het testmodel dat wij kregen was niet leeg. Volgens Tapo houdt een volle accu het bij normaal gebruik drie maanden vol. De fabrikant gaat daarbij uit van ongeveer 240 seconden aan opnamen per dag. In de praktijk zal het uithoudingsvermogen echter een stuk lager uitvallen wanneer bijvoorbeeld de automatische volgfunctie is ingeschakeld. Daarover later meer.

Je kunt de C675D ook met een usb-c-kabel op een adapter aansluiten. Houd er wel rekening mee dat de camera maar één usb-c-aansluiting heeft. Je gebruikt dus óf het zonnepaneel óf een oplader, maar niet allebei tegelijk. Een adapter wordt bovendien niet meegeleverd. Een ethernetaansluiting ontbreekt verder ook, je kunt alleen via wifi verbinden.

Foto: Mark Gamble

Installatie

Om de camera in te stellen moet je gebruik maken van de TP-Link Tapo-app die er voor Android en iOS is. Na de installatie van de app moet je verbinding maken en de camera voor de eerste keer configureren. Dat gaat eenvoudig en stapsgewijs. Het instellen en configureren kun je eigenlijk het beste doen voordat je hem ophangt. Voor de installatie moet er ook een bluetooth-verbinding worden opgezet tussen de camera en de smartphone en dat werkt het beste als je de camera vlak bij je hebt. Na de initiële setup kun je de camera op de gewenste plek ophangen en verder instellen.

Zonnepaneel voor opladen Met het meegeleverde zonnepaneel hoef je de camera normaal gesproken nauwelijks handmatig op te laden. TP-Link stelt dat ongeveer 90 minuten direct zonlicht per dag voldoende kan zijn om het dagelijkse energieverbruik te compenseren. Deze berekening gaat uit van gunstige omstandigheden en maximaal honderd geactiveerde gebeurtenissen per dag.

Montage

De Tapo C675D kun je op verschillende manieren ophangen. De meest handige manier is met behulp van de meegeleverde bevestigingsmaterialen, waarmee je hem aan een (buiten)muur bevestigt. Dat gaat erg eenvoudig. Ook het zonnepaneel kun je op een eigen plek vastmaken. Vanaf dat paneel loopt een korte, vaste usb-c-kabel naar 'buiten' die je kunt aansluiten op een meegeleverde usb-kabel van zo'n drie meter. Je hoeft het paneel dus niet direct op of naast de Tapo zelf te plaatsen, maar kunt de plek kiezen waar het meeste zon is. De usb-c-kabel voor het verbinden van het zonnepaneel met de camera wordt bij de verloopaansluiting zeer goed afgeschermd. De usb-c-aansluiting verdwijnt diep in een omhulsel, waardoor er geen water bij kan. En ook achter op de camera wordt de usb-c-kabel netjes weggewerkt.

Foto: Mark Gamble De camera is makkelijk op te hangen. De witte kabel gaat naar het aangesloten zonnepaneel die de accu op zonnige dagen kan laden.

Hoewel de C675D uit twee camera's bestaat, kun je er maar één via de app draaien. De hoofdcamera bovenaan stel je alleen handmatig af. Dat is in de praktijk geen groot bezwaar, omdat deze groothoekcamera sowieso voortdurend een breed gebied in beeld houdt. De beweegbare camera kun je vervolgens richten op specifieke plekken of objecten.



De camera's hebben een maximale videoresolutie van 4K, maar nemen daarbij maar slechts met 15 frames per seconde op: dat is vrij laag en eigenlijk niet echt in lijn met wat je tegenwoordig mag verwachten voor deze prijs.

Geen anti-diefstalalarm Sommige camera's van Tapo hebben een basale anti-diefstalbeveiliging: probeert iemand de camera van zijn bevestigingspunt af te halen, dan gaat er een alarm af. Deze C675D-camera heeft echter niet zo'n beveiliging. Voor zulke camera's is het dan ook van belang dat videomateriaal buiten de camera wordt bewaard, en niet alleen lokaal in het apparaat zelf op een MicroSD-kaartje. Wordt de camera ontvreemd, dan ben je ook de beelden van de dader(s) kwijt.

App-bediening

De camera kun je alleen maar bedienen via de Android- of iOS-app. En hoewel je met je Tapo-account ook via de browser toegang hebt tot de webomgeving, biedt die omgeving geen mogelijkheid om camera's te beheren. De bediening van de camera via de app kan door middel van verschillende bedieningsknoppen. Omdat de C675D bestaat uit een pan-, zoom- en tiltcamera (PZT), kun je alles helemaal naar wens instellen door de camera op de gewenste positie te plaatsen. Wel is het slim om nog even handmatig de groothoeklenscamera de gewenste kant op te richten en de app erbij te houden, zodat je direct kunt zien of je het juiste in beeld hebt. Deze camera is namelijk niet gemotoriseerd en kun je dus niet vanuit de app bedienen. Het draaien van de beweegbare camera vanuit de app is niet heel precies: je kunt de camera alleen in relatief grote stappen draaien. Hierdoor kan het soms lastig zijn om de camera heel precies te richten. Wel kun je vaste kijkhoeken instellen, zodat je de camera met één druk op de knop naar de juiste kijkhoek kunt laten gaan; de camera draait dan automatisch naar die positie. In totaal kun je acht posities instellen.

Beveiliging

De Tapo C675D gebruik je voornamelijk als bewakingscamera voor je huis of bedrijf, en is voornamelijk bedoeld voor buiten. In de app is het mogelijk tot 36 Tapo-camera's te bedienen.



In de app is het wel even zoeken naar de beveiligingsinstellingen. Zo kun je een bepaald gebied of beweging laten controleren en instellen dat de camera bij beweging een melding stuurt of een alarm activeert. De knoppen op het hoofdscherm wijzen je echter niet vanzelf naar deze opties.

Er zijn hier geen knoppen te vinden voor het instellen van beveiligingszones of andere opties met betrekking tot beveiliging.

Uiteindelijk vinden we de optie onder de algemene apparaatinstellingen, via het pictogram rechtboven. Zo kunnen we hier bijvoorbeeld de slimme dubbele tracering aanzetten. Met deze functie kunnen objecten zoals personen of auto's die gedetecteerd worden op de vaste camera automatisch worden gevolgd door de pan- en tiltcamera. Daarbij moet de camera worden gekalibreerd en kun je aangeven of er persoonsdectectie, huisdierendetectie of voertuigdetectie moet worden ingesteld. Tijdens het configureren wordt de pan- en tiltcamera automatisch gedraaid zodat de omgeving kan worden gescand. Helaas zie je hierbij niet het beeld van de camera zélf, maar alleen een algemeen voorbeeld. Dit maakt de configuratie niet echt gebruiksvriendelijk.



Tijdens wat tests lukte het regelmatig om de volgcamera te snel af te zijn, waardoor hij zijn volgpunt miste, zoals duidelijk te zien is in onderstaande video:

Andere automatische bewakingsfuncties zijn ook niet altijd op een even logisch plek te vinden. Zo is de continue bewakingsmodus, waarbij de PZT-camera automatisch de omgeving scant, te vinden onder een algemeen menu genaamd Kantelen en draaien, terwijl we dit zouden verwachten onder een optie met de naam 'Beveiliging', 'Bewaking' of iets in die richting.

Met de optie Slimme dubbele tracering kun je objecten volgen.

Het instellen van detectiezones vinden we verderop in de instellingen, en ook dat was even zoeken. Maar uiteindelijk zien we die terug onder de optie Activiteitszones en kunnen we daar aangeven welke delen van de omgeving extra in de gaten gehouden moeten worden.

Hier kun je in de app de detectiezones instellen.

De camera ondersteunt ook een vorm van doorlopende registratie. Buiten bewegingsmomenten maakt hij met instelbare tussenpozen (van één tot zestig seconden) een beeld. Het is dus geen volledig vloeiende 24/7-video zoals bij een bedrade camera. Zodra beweging wordt gedetecteerd, schakelt het systeem over op normale video-opname. Daarnaast werkt dat systeem alleen maar als je in de camera een MicroSD-kaartje hebt gestopt, omdat die nodig is voor de tijdelijke opslag.

Opslag

De Tapo heeft C675D een aantal mogelijkheden voor het opslaan van video. Allereerst is er een slot voor een MicroSD-kaartje dat een maximumopslag van maximaal 512 GB mag hebben. Daarnaast heeft de camera zelf een kleine opslagbuffer voor een aantal video's. En wil je video's extern opslaan, dan kun je kiezen voor een betaald cloud-abonnement bij TP-Link, waarbij je videobestanden online worden opgeslagen.



Daarnaast kun je ook gebruik maken van een zogeheten hub van Tapo zelf, bijvoorbeeld de door ons eerder geteste Tapo Smart HomeBase H500. Het is niet mogelijk om videobestanden lokaal op te slaan, bijvoorbeeld op een NAS.

Zwakke wifi Wanneer de camera buiten wordt opgehangen, is het van belang dat je een goed en sterk wifi-signaal hebt dat ook tot buiten aan toe reikt. Bij een (te) zwak wifi-signaal bestaat de kans dat de camera geen goede verbinding krijgt, waardoor bijvoorbeeld de app niet goed werkt om de camera's te bedienen. Wel kun je bij de Tap C675D kiezen tussen 2.4GHz en 5GHz, zodat je voor de voor jouw setup de meest optimale wifi-verbinding kunt kiezen.

Conclusie

De Tapo C675D is een veelzijdige beveiligingscamera die ons vooral verrast met zijn goede 4K-beeldkwaliteit, dubbele camera en eenvoudige montage. Het meegeleverde zonnepaneel kan de 10.000mAh-accu onder gunstige omstandigheden voldoende bijladen, waardoor je de camera waarschijnlijk maar zelden handmatig hoeft op te laden.



De bediening via de app is minder sterk uitgewerkt. Belangrijke beveiligingsfuncties zitten behoorlijk diep in de app verstopt en de configuratie is niet altijd even duidelijk. Ook reageert de beweegbare camera soms te traag om personen of voertuigen betrouwbaar te kunnen blijven volgen. Dat is bij een beveiligingscamera een serieus nadeel. Verder is de geluidskwaliteit matig en kun je niet rechtstreeks opnemen op een NAS. De C675D is daarmee vooral interessant wanneer je veel terrein draadloos in beeld wilt brengen en lokale opslag op een microSD-kaart of Tapo-hub voldoende vindt.

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Veelgestelde vragen Wat is het voordeel van een beveiligingscamera met twee lenzen? Een beveiligingscamera met 2 lenzen kan tegelijk een breed overzicht en een detailbeeld tonen. De vaste lens houdt bijvoorbeeld een oprit of tuin in beeld, terwijl de tweede lens kan inzoomen of meebewegen. Dat is vooral handig op grotere terreinen waar één normale camera snel te weinig overzicht biedt. Het nadeel is dat bediening, opslag en verwerking zwaarder worden dan bij een eenvoudige camera. Welke opslag is het veiligst voor beelden van een beveiligingscamera? Opslag buiten de camera is meestal veiliger dan alleen een microSD-kaart in het apparaat. Bij diefstal van de camera verdwijnen anders ook de beelden. Cloudopslag of een losse hub in huis verkleint dat risico. Lokale opslag blijft aantrekkelijk voor wie geen abonnement wil, maar dan is het verstandig om de camera buiten bereik te plaatsen en regelmatig te controleren of opnames goed worden bewaard. Hoe zit het met privacy bij een beveiligingscamera buiten? Een beveiligingscamera buiten mag niet zomaar de openbare weg, buren of hun tuin langdurig filmen. Richt de camera zo veel mogelijk op je eigen terrein en gebruik privacyzones als de app die biedt. In Nederland moet je rekening houden met privacyregels, zeker als personen herkenbaar in beeld komen. Een duidelijk zichtbare camera of melding kan misverstanden voorkomen. Hoe lang blijft een draadloze beveiligingscamera werken op één acculading? Een draadloze beveiligingscamera haalt in de praktijk meestal enkele weken tot enkele maanden op één acculading. De werkelijke duur hangt af van het aantal bewegingsmeldingen, de resolutie, wifi-sterkte, nachtzicht en functies zoals automatisch volgen. Een zonnepaneel kan de accuduur flink verlengen, maar werkt het best bij voldoende direct daglicht en een gunstige plaatsing. Waarom is een sterk wifi-signaal belangrijk bij een buitencamera? Een sterk wifi-signaal voorkomt haperende livebeelden, trage meldingen en mislukte opnames. Buitenmuren, isolatieglas en afstand tot de router kunnen het signaal flink verzwakken. Voor een buitencamera is vooral stabiliteit belangrijker dan pieksnelheid. Een camera op 2,4 GHz heeft vaak meer bereik, terwijl 5 GHz sneller kan zijn op korte afstand met weinig obstakels.