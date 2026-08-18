De Pure Air6 Pro+ Suspension komt naar Nederland als straatlegale e-step met RDW-goedkeuring, kenteken en verzekeringstraject. De step haalt 25 km/u, belooft tot 75 kilometer bereik en krijgt bij introductie een prijs van 649,99 euro.

Pure Electric brengt met de Air6 Pro+ Suspension een elektrische step naar Nederland die volgens het bedrijf RDW-gecertificeerd is en dankzij een kenteken geheel legaal de weg op mag. Daarmee plaats Pure het model als een betaalbare e-step voor woon-werkritten, korte stadsritjes en bijvoorbeeld het traject tussen station en bestemming. Pure claimt dat dit de eerste RDW-goedgekeurde e-step onder 700 euro is.

De meeste e-steps mogen hier niet de openbare weg op, ook niet als ze in webwinkels worden verkocht. Voor een toegelaten elektrische step gelden regels rond kenteken, verzekering en minimumleeftijd. Wie de markt echter volgt, zag eerder al dat Segway met een Nederlandse versie van de Ninebot Max G3 komt, maar Pure richt zich nadrukkelijk op een lagere instapprijs.

Foto: Pure

Klaar voor de Nederlandse fietspaden

De Air6 Pro+ Suspension heeft een topsnelheid van 25 km/u en drie rijstanden: 6, 15 en 25 km/u. De aandrijving levert volgens de aangeleverde specificaties 500 watt nominaal vermogen en 1200 watt piekvermogen. De accu is een 46,8V-lithium-ionpakket en het opgegeven bereik bedraagt maximaal 75 kilometer. Zoals bij elke elektrische step hangt dat bereik af van je lichaamsgewicht, de gemiddelde snelheid, ondergrond, bandenspanning en weersomstandigheden. Vergelijkbare factoren spelen ook bij e-bikes mee, waar we eerder uitlegden hoe je meer kilometers uit een fietsaccu haalt.

Het opvallendste technische verschil met veel eerdere e-steps is de dubbele vering. Pure noemt het systeem GlideMotion: een telescopische voorvork werkt samen met verstelbare dubbele achterschokdempers. Op straatstenen, klinkers en slecht asfalt moet dat vooral minder trilling in je handen en knieën geven. Met 10-inch tubeless banden, een trommelrem vóór en een regeneratieve e-rem achter mikt Pure op een serieuze deelnemer aan het stadsverkeer, niet op uit z'n krachten gegroeid speelgoed.

Foto: Pure

Voor gebruik in Nederland krijgt de step bovendien de wettelijke uitrusting mee, waaronder een achterkentekenplaat en een achteruitkijkspiegel. Verder zijn er richtingaanwijzers voor en achter, reflectoren, een koplamp van 150 lumen en een achterlicht dat feller brandt tijdens het remmen. De behuizing heeft een IP65-classificatie, wat betekent dat stof en regen beter buiten blijven dan bij veel goedkope steps.

Prijs en beschikbaarheid

De Pure Air6 Pro+ Suspension is aangekondigd voor Nederland met een lanceringsprijs van 649,99 euro. Het model is bedoeld voor pre-order via Pure Electric en geselecteerde retailers. Pure werkt daarnaast samen met StepVerzekerd, in partnership met ANWB, zodat kopers direct een passende verzekering kunnen afsluiten. Dat is geen extraatje, maar een voorwaarde om met een goedgekeurde bijzondere bromfiets (want zo wordt deze step geclassificeerd) de openbare weg op te mogen.

Foto: Pure

De step weegt 23 kilo en is inklapbaar. Ingeklapt meet hij 58,7 x 69 x 123 centimeter, uitgeklapt 120 x 69 x 123 centimeter. Dat maakt hem handzamer dan een scooter, maar je tilt hem zomaar even dagelijks drie trappen op. De oplaadtijd is opgegeven als 7 uur en het maximale rijdersgewicht is 120 kilo.

Vervanger van de fiets?

Een legale e-step onder 700 euro kan de Nederlandse markt in beweging zetten. Tot nu toe was het aanbod klein, duur of beperkt praktisch inzetbaar. De Air6 Pro+ Suspension maakt de e-step nog geen vervanger voor elke fiets, maar het is wel een serieuzere optie voor korte ritjes waarbij lopen te lang duurt en de auto onhandig is.

In het kort Pure Electric introduceert de Air6 Pro+ Suspension als RDW-gecertificeerde e-step voor Nederland. De e-step rijdt maximaal 25 km/u, heeft een opgegeven bereik van 75 km en kost bij introductie 649,99 euro. Voor legaal gebruik zijn kenteken, verzekering en de juiste uitrusting nodig.