In de kalender zitten onder meer een accuschroevendraaier, een waterpas en een 37-delige bitset. Welke spullen er verder achter de vakjes zitten, is voorlopig nog even een verrassing. De kalender is bedoeld voor bijvoorbeeld mensen die net op zichzelf wonen, starters op de woningmarkt en iedereen die thuis af en toe wat te klussen heeft. Of voor de man die alles al heeft 😉

Anders dan bij een kalender vol chocolade is de inhoud op 24 december bovendien niet verdwenen. Het gereedschap kan daarna gewoon de gereedschapskist in. De SKIL-adventskalender is vanaf eind september verkrijgbaar; de adviesprijs is 54,99 euro.

Van LEGO tot pindakaas achter de deurtjes

Adventskalenders zijn de afgelopen jaren sowieso een stuk veelzijdiger geworden. Naast de klassieke chocoladekalender zijn er inmiddels volop varianten met speelgoed, cosmetica en verzorgingsproducten. LEGO brengt bijvoorbeeld ieder jaar verschillende kalenders uit rond thema's als Star Wars, City en Friends, terwijl Rituals december vult met kleine verzorgingsproducten en geurkaarsen.

Wie iets minder voor de hand liggends zoekt, kan het nog een stuk gekker maken. Zo zijn er adventskalenders met verschillende soorten pindakaas, kaas en zelfs sokken. De Pindakaaswinkel stopt bijvoorbeeld iedere dag een andere smaak achter een vakje, terwijl Henri Willig een kalender rond kaas en andere lekkernijen verkoopt. En met een sokkenkalender bouw je in december dag voor dag een nieuwe voorraad voor de kledingkast op.

Het principe is daarmee allang niet meer beperkt tot iets zoets. Vrijwel ieder product dat klein genoeg is om achter een deurtje te passen, lijkt inmiddels kans te maken op een eigen decemberkalender.

Overigens zijn er inmiddels meer gereedschapsmerken die een adventskalender uitbrengen. Ook Makita en Wera hebben voor 2026 een kalender met gereedschap en accessoires in het assortiment.

Kieskeurig.nl
Rituals Classic Advent Calendar 2026
Rituals
Rituals Classic Advent Calendar 2026
€ 89,90
bol. Plaza
Bekijk product
LoveBoxxx EasyToys x LoveBoxxx - Adventskalender 2026 - Naughty and Nice Advent Calendar
LoveBoxxx
LoveBoxxx EasyToys x LoveBoxxx - Adventskalender 2026 - Naughty and Nice Advent Calendar
€ 129,99
bol. Plaza
Bekijk product
LEGO® ǀ Marvel Adventskalender 2026 - Superheldenspeelgoed - 6 Minifiguren Waaronder Spider-Man, Iron Man, Ghost-Spider, Captain America - Kerstcadeau voor Kinderen Vanaf 6 Jaar - 76340
LEGO
LEGO® ǀ Marvel Adventskalender 2026 - Superheldenspeelgoed - 6 Minifiguren Waaronder Spider-Man, Iron Man, Ghost-Spider, Captain America - Kerstcadeau voor Kinderen Vanaf 6 Jaar - 76340
€ 25,98
Amazon Marketplace
Bekijk product

Veelgestelde vragen

Wanneer begin je met een adventskalender?

De meeste adventskalenders beginnen op 1 december en lopen door tot en met 24 december. Elke dag open je één vakje. Traditioneel telt de kalender zo af naar kerstavond.

Waar komt de traditie van de adventskalender vandaan?

De adventskalender ontstond in de 19e eeuw in Duitsland. Gezinnen gebruikten toen onder meer krijtstrepen, afbeeldingen of kaarsen om de dagen tot kerst af te tellen. De eerste gedrukte adventskalenders verschenen aan het begin van de 20e eeuw.

Welke soorten adventskalenders zijn er behalve chocolade?

Het aanbod is inmiddels heel breed. Er zijn kalenders met speelgoed, cosmetica, thee, koffie, kaas, sokken, gereedschap en allerlei andere kleine producten. Het principe blijft hetzelfde: elke dag in december open je een nieuw vakje.