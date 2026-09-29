In de kalender zitten onder meer een accuschroevendraaier, een waterpas en een 37-delige bitset. Welke spullen er verder achter de vakjes zitten, is voorlopig nog even een verrassing. De kalender is bedoeld voor bijvoorbeeld mensen die net op zichzelf wonen, starters op de woningmarkt en iedereen die thuis af en toe wat te klussen heeft. Of voor de man die alles al heeft 😉 Anders dan bij een kalender vol chocolade is de inhoud op 24 december bovendien niet verdwenen. Het gereedschap kan daarna gewoon de gereedschapskist in. De SKIL-adventskalender is vanaf eind september verkrijgbaar; de adviesprijs is 54,99 euro.

Adventskalenders zijn de afgelopen jaren sowieso een stuk veelzijdiger geworden. Naast de klassieke chocoladekalender zijn er inmiddels volop varianten met speelgoed, cosmetica en verzorgingsproducten. LEGO brengt bijvoorbeeld ieder jaar verschillende kalenders uit rond thema's als Star Wars, City en Friends, terwijl Rituals december vult met kleine verzorgingsproducten en geurkaarsen.



Wie iets minder voor de hand liggends zoekt, kan het nog een stuk gekker maken. Zo zijn er adventskalenders met verschillende soorten pindakaas, kaas en zelfs sokken. De Pindakaaswinkel stopt bijvoorbeeld iedere dag een andere smaak achter een vakje, terwijl Henri Willig een kalender rond kaas en andere lekkernijen verkoopt. En met een sokkenkalender bouw je in december dag voor dag een nieuwe voorraad voor de kledingkast op.



Het principe is daarmee allang niet meer beperkt tot iets zoets. Vrijwel ieder product dat klein genoeg is om achter een deurtje te passen, lijkt inmiddels kans te maken op een eigen decemberkalender.



Overigens zijn er inmiddels meer gereedschapsmerken die een adventskalender uitbrengen. Ook Makita en Wera hebben voor 2026 een kalender met gereedschap en accessoires in het assortiment.