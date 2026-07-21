Segway brengt aankomende herfst de Segway Ninebot Max G3 NL uit, een nieuwe versie van een bestaande elektrische step die is goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg in Nederland.

De Segway Ninebot Max G3 was al wel verkrijgbaar, maar dit model mag niet gebruikt worden op de openbare weg in Nederland. Er is maar één elektrische step die dat voorrecht vooralsnog heeft: de Selana Alpha. Hier zit echter een fors prijskaarte aan van 1900 euro.

De NL-versie van de Segway Ninebot Max G3 wordt iets goedkoper: rond de 1000 euro. Met een kenteken en een verzekering heb je straks toestemming om op deze step rond te rijden, bijvoorbeeld naar werk. Je moet daar wel minstens 16 jaar oud voor zijn, maar een rijbewijs is niet nodig.

Let wel op dat je nu alvast niet een ouder model van de Segway Ninebot Max G3 koopt, want dat is niet de NL-versie en die is dus niet toegestaan op de openbare weg.

Uitgebreide elektrische step

De bestaande versie van de Segway Ninebot Max G3 komt uitgerust met een krachtige 2000W-motor, zodat hij geschikt is voor ritjes binnen en buiten de stad, ook heuvelopwaarts. De elektrische step komt met koplampen, inclusief een verstelbare hoek. Deze koplampen gaan automatisch aan en uit op basis van de omgeving. Een remlicht zorgt er voor dat je achterliggers op de hoogte blijven van je remgedrag.

De interne accu heeft een capaciteit van 597 Wh, wat een bereik tot 65 kilometer bij een maximale snelheid van 25 kilometer per uur mogelijk maakt. Dankzij de eco-modus kan men zelfs 80 kilometer op een accu rijden, al is dat wel met 15 km/u. Dan is er ook nog een externe accu van 468 Wh, waarmee het bereik tot maximaal 105 kilometer wordt vergroot met een snelheid van 25 km/u. Die extra batterij wordt wel apart verkocht. De accu opladen kan in 3,5 uur.

Ook de banden zijn het vermelden waard. De 11-inch zelfdichtende banden bieden extra grip en duurzaamheid op verschillende ondergronden. De gellaag zorgt er voor dat lekken tot 4 millimeter automatisch worden afgedicht.

De elektrische step heeft ook een kleurenscherm van 2,4-inch. Door deze te koppelen met je smartphone krijg je inkomende oproepen te zien, en het beeldscherm toont ook de snelheid, batterijduur en afgelegde afstand. Daarbij is er ook geïntegreerde navigatiebegeleiding.

Het is mogelijk dat de uiteindelijke versie voor de Nederlandse markt iets andere specificaties krijgt om aan de wetten te voldoen, maar dit wordt later bekendgemaakt, net zoals de precieze releasedatum van de Segway Ninebot Max G3 NL.