Het is bijna vakantie! Ga je met de auto naar het buitenland, dan is de kans groot dat je ergens urenlang in de file belandt. Inderdaad, zwarte zaterdag: op sommige dagen lijkt het wel alsof heel Europa muurvast staat. We zochten uit welke dagen in 2026 het zwaarst worden voor automobilisten richting Frankrijk, Duitsland, Italië en Oostenrijk, waar de bekende knelpunten zitten en hoe je de ergste drukte slim ontwijkt.

Miljoenen Europeanen gaan in de zomer in dezelfde weken op vakantie, en zaterdag is voor het gros van de boekingen de vaste wisseldag, waardoor de vakantiedrukte op die dagen nog extra wordt aangewakkerd. Wie weet op welke (zater)dagen de kans op files het grootst is, kan zijn planning daar simpel op aanpassen. Voor Frankrijk brengt Bison Futé (de Franse verkeersinformatiedienst) die drukte al jaren in kaart, terwijl we voor Duitsland de verkeersdruktekalender van de ANWB combineren met de inschattingen van ADAC (de Duitse tegenhanger van de ANWB). Met de informatie en tips uit dit artikel verklein je de kans dat je urenlang stil komt te staan.

Dit zijn de zwarte zaterdagen van 2026

Zwarte zaterdag Frankrijk en zwarte zaterdag Duitsland worden trouwens niet op dezelfde manier vastgesteld. Voor Frankrijk bestaat er een officieel systeem. Bison Futé, de nationale verkeersinformatiedienst onder het Franse ministerie van Infrastructuur, rekent dagelijks uit hoe zwaar het verkeer wordt en vertaalt dat naar een kleur: groen, oranje, rood of zwart, van gewone drukte tot extreem moeilijke rijomstandigheden. Voor de heenreis van 2026 is er tot nu toe nog maar één dag waar alle Franse wegen op zwart zijn gezet, en dat is zaterdag 1 augustus. Maar dat is niet de enige dag waarop het erg druk wordt. Op zaterdag 11 juli krijgt de Route du Soleil het predicaat zwart; de rest van het Franse wegennet blijft die dag op rood staan. Op vrijdag 31 juli staat het zuidwesten van Frankrijk op zwart. Zaterdag 25 juli zit voorlopig nog in de rode zone (rood = zeer druk), maar dat weekend is wel het moment van de chassé-croisé. Juli-vakantiegangers rijden naar huis terwijl augustusreizigers vertrekken, en die combinatie van vertrekkend en terugkerend verkeer valt in de praktijk vaak zwaarder uit dan voorspeld. Kan dus nog zwart worden. Ook zaterdag 4 juli en vrijdag 10 juli zijn door Bison Futé rood gemarkeerd.

Het is duidelijk: 1 augustus helemaal vermijden. En kun je zelf wat schuiven met aankomstdata, ga dan liever op 12 juli rijden in plaats van op 11 juli. (Klik om de afbeelding groter te openen).

Duitsland kent zo'n vast systeem niet. Daarom kijken we naar de verkeersdruktekalender van de ANWB, aangevuld met de inschattingen van ADAC, te vergelijken met de Duitse ANWB. Beide wijzen zaterdag 25 juli, zaterdag 1 augustus en zaterdag 8 augustus aan als de zwaarste dagen. Vooral het eerste weekend van augustus valt op: dan hebben vrijwel alle Duitse deelstaten tegelijk vakantie, en sluiten de twee grootste, Baden-Württemberg en Beieren, daar precies op aan.

Hier vind je de zwarte zaterdagen-kalenders Bison Futé Je kunt hier een specifieke reisdatum invullen, maar ook gewoon door de kleurkaartjes per dag scrollen. Zo zie je in één oogopslag of een andere dag gunstiger is om te rijden, en zo ja, welke dag dat dan is. ANWB

Dit is een overzicht van de verwachte drukte per land, zonder dat je per dag doorklikt. De ANWB heeft hier verkeersdrukteverwachtingen* verzameld voor Frankrijk, Duitsland, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Spanje, België en Nederland. Je kunt elke kalender ook opslaan als pdf. Handig bij de voorbereidingen van je reis.

*Drie keer woordwaarde ADAC Geen interactieve kalender, maar een prognose in lopende tekst die elke week opnieuw verschijnt, met de op dat moment drukste routes en dagen.

Foto: ANWB

Hoe zwarte zaterdag aan zijn naam komt

De term is rechtstreeks overgenomen uit het Franse kleursysteem. Op de zwaarste dagen ziet de kaart van Bison Futé er grotendeels zwart uit. Het zwart van het asfalt waar jij, als je pech hebt, zó langzaam over voortkruipt dat het zelfs uren kan duren voordat je bij het eerstvolgende tankstation of wegrestaurant bent. En nog meer uren voordat je de verlossende woorden U hebt uw bestemming bereikt te horen krijgt.

Op deze wegen loopt het gegarandeerd vast

Ken je de knelpunten, dan weet je meteen of omrijden voor jou loont. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland loopt de wachttijd al snel op tot enkele uren; de uitwijkroute via San Bernardino is geen zekerheidje, want ook daar kan het verkeer stroperig worden. Op de Route du Soleil concentreert de ellende zich rond Lyon, waar de A6 en de A7 samenkomen. In Oostenrijk wordt er momenteel langdurig onderhoud gepleegd aan de Luegbrücke. In beide richtingen is door de de Brennerpas maar één rijstrook beschikbaar. Daardoor zullen er ook bij de Tauern- en Karawankentunnel geregeld files komen. In Duitsland zijn het vooral de A3, A5, A7, A8 en A9 waar het misgaat, met bekende opstoppingspunten bij Keulen, Frankfurt, Würzburg en de Irschenberg, zo'n 60 kilometer ten zuiden van München.

© KSCHiLI - stock.adobe.com

Zwarte zaterdag vermijden: 6 tips voor een relaxte autovakantie

Met de onderstaande zes tips ontloop je de drukte, of maak je de rit in elk geval een stuk dragelijker als je toch op een van de zwaarste dagen moet rijden.

Tip 1: zorg voor een goede voorbereiding

Check voor vertrek je autoverzekering: met een dekking voor pechhulp in het buitenland zit je goed als er onderweg iets misgaat. Neem daarnaast een creditcard mee, want verhuurbedrijven en sommige laadpalen vragen daar vaak om als borg. Regel voor Frankrijk, Spanje of Italië een tolbadge: daarmee rijd je bij de tolpoortjes gewoon door zonder te stoppen om te betalen, wat op een drukke dag zomaar een half uur kan schelen.

Foto: Patryssia - stock.adobe.com

Tip 2: start je vakantie een dag eerder

Vertrek op vrijdagavond na het eten in plaats van zaterdagochtend vroeg. Rij die avond nog een paar uur door, boek een hotel onderweg en vervolg je reis zaterdagochtend fris en uitgerust, terwijl anderen nog in hun eerste file staan. Je eerste vakantiedag begint dan eigenlijk al op vrijdag

Tip 3: plan je route en je pauzes slim

Apps als Google Maps, TomTom en Waze zijn verrassend precies in het voorspellen van files, ook op drukke dagen. Met een paar minder bekende functies in Google Maps stel je bijvoorbeeld een gewenste aankomsttijd in, waarna de app zelf berekent hoe laat je moet vertrekken. Kies je pauzeplekken bewust net buiten de grote knooppunten: bij Basel rij je tien minuten door naar Pratteln voor minder drukte en betere koffie, en rond Lyon neem je afslag Vienne-Sud om het drukste stuk te omzeilen.



Rijd je elektrisch, dan is vooraf plannen nog belangrijker. Een goede laadroute plan je het best met een gespecialiseerde routeplanner die rekening houdt met je accucapaciteit. Kies verder als dat kan laadstations net na de grote knooppunten voor een grotere kans op een vrije plek. Let ook op de tarieven: in het buitenland gelden soms afwijkende prijzen en blokkeertarieven, en dat kan flink in de papieren lopen als je niet oplet.

Tip 4: ken je alternatieve routes

Richting Italië hoef je niet per se door de Gotthard-tunnel: de Simplonpas en de Grote Sint-Bernhardpas bieden prachtige alternatieven. De San Bernardinotunnel is ook een optie, maar houd er rekening mee dat daar op erg drukke dagen toch ook files kunnen ontstaan. Via Oostenrijk kun je ook de Fernpass proberen in plaats van de drukkere Brennerpas. Op weg naar Zuid-Frankrijk is de A20 via Limoges een stuk rustiger dan de A7, terwijl de reistijd ongeveer hetzelfde blijft. Een omweg lijkt op papier soms langer, maar is in de praktijk vaak sneller en altijd ontspannener.

Foto: Imladris 2023

Tip 5: sla het drukste stuk over met de autoslaaptrein

Een minder bekende manier om aan de zwarte zaterdag te ontsnappen: zet je auto voor het zwaarste stuk gewoon op de trein. Vanuit Hamburg en Düsseldorf rijdt aanbieder Urlaubs-Express deze zomer met autoslaaptreinen naar onder meer Lörrach, vlak bij de Zwitserse en Franse grens, en naar München, Innsbruck en Villach. Je stapt 's avonds in met je auto, krijgt een plek in de couchette of slaapwagon en staat de volgende ochtend al aan de voet van de Alpen, terwijl anderen op dat moment nog vaststaan bij Basel. Kom je toch al door het westen van Oostenrijk, dan biedt de ÖBB Nightjet zelf ook nog autotransport, vanaf Feldkirch naar Wenen, Graz of Villach, en in de zomer zelfs door tot Split in Kroatië. Check ruim op tijd de actuele dienstregelingen, want het aanbod aan autoslaaptreinen in Europa is de laatste jaren flink geslonken. Zo kon je in Frankrijk jarenlang op een een vergelijkbare autoslaaptrein vanuit Parijs naar het zuiden stappen, maar de Franse spoorwegen (SNCF) hebben die dienst eind 2019 gestopt. Wil je je auto nu toch per trein naar Frankrijk laten vervoeren, dan kan dat alleen nog via het vervoerspartnerschap met Hiflow, waarbij je auto los van jou reist en de levering gemiddeld tien dagen duurt. Geen optie dus voor die twee weken dat je naar de Côte d'Azur gaat...

Tip 6: kies bewust voor een aankomstdag die geen zaterdag is

De echte oorzaak van de zwarte zaterdag zit 'm niet alleen in de hoeveelheid verkeer, maar ook in de boekingssystemen van hotels en campings. Veel accommodaties werken met een vaste wisseldag, en in Frankrijk is dat traditioneel de zaterdag: iedereen vertrekt en arriveert op hetzelfde moment, en dus rijdt ook iedereen tegelijk. Ga bij het boeken daarom actief op zoek naar een park of hotel met een andere wisseldag, zoals zondag of woensdag. Zulke verblijven zijn er wel degelijk: vaak zijn het kleinere campings en vakantiehuizen die niet met een vaste weekcyclus werken. Heb je al een accommodatie geboekt met de aankomst op zaterdagaankomst, bel dan gerust even met de eigenaar. Bij kleinere verblijven is een dag eerder of later inchecken vaker mogelijk dan je zou denken, ook midden in het hoogseizoen. Non heb je, oui kun je krijgen!

Ja, je kunt zwarte zaterdag vermijden!

De zwarte zaterdagen van 2026 liggen dus grotendeels al vast, en dat is precies waarom je ze zoveel mogelijk kunt vermijden. Voor Frankrijk blijft 1 augustus volgens Bison Futé de dag om te ontwijken, gevolgd door 11 en 25 juli. Duitsland piekt volgens de ANWB en ADAC op 25 juli, 1 augustus en 8 augustus. Zorg voor een goede voorbereiding, pas je vertrek aan, kies een andere route en zorg dat je apps geïnstalleerd hebt waarmee je ook onderweg makkelijk je route kunt plannen of veranderen. Fijne vakantie!