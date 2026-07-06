Je telefoon staat waarschijnlijk al vol apps, maar soms kom je er toch weer eentje tegen die het installeren waard is. Dit zijn de beste apps voor juli 2026: zes opvallende keuzes, van besparen op boodschappen en tanken over de grens tot een zonnig terras vinden, nieuwe muziek ontdekken en een steuntje in de rug bij stoppen met roken.

Spaartje: boodschappen vergelijken en besparen

Met Spaartje vergelijk je boodschappen tussen supermarkten en bespaar je op je totale boodschappenlijst. Deze nieuwe app kiest, vergeleken met diverse concurrenten, voor een andere aanpak. Je vergelijkt namelijk niet de prijs van losse producten, maar stelt eerst een virtueel winkelmandje samen. Daarna zie je bij welke supermarkt je dat mandje het voordeligst kunt afrekenen.

Volgens Spaartje kun je zo vijftien tot dertig procent besparen op je wekelijkse boodschappen. Je hoeft daarbij niet op exacte productnamen te zoeken. Dankzij kunstmatige intelligentie begrijpt de app ook bredere zoekopdrachten. Tik bijvoorbeeld 'lekkere snacks bij friet' en Spaartje toont suggesties voor kroketten, bitterballen en frikandellen. Inmiddels zijn er dertien winkels bij dit initiatief aangesloten, waaronder Albert Heijn, Jumbo, Plus, Aldi en Lidl.

Koffie in de Zon: terrasje zoeken in de zon

Met Koffie in de Zon zie je vooraf of je op een terras in de zon zit. De app toont op een plattegrond waar de schaduw van gebouwen valt. Via het pijltje kijk je vooruit, zodat je ook ziet of je beoogde terras over een paar uur nog zon krijgt.

Dat werkt meestal goed, al verschijnt er soms een foutmelding. In dat geval kan Koffie in de Zon de schaduwen niet laden. Jammer is ook dat je in de gratis iOS-versie niet naar een specifiek restaurant kunt zoeken. Die functie zit achter een in-app-aankoop. De Android-versie kost sowieso al 1,99 euro.

Smoke Free – stop smoking now: stoppen met roken

Met Smoke Free houd je bij hoe lang je al niet hebt gerookt en hoeveel geld je daarmee bespaart. Volgens de makers gebruiken wereldwijd zo'n acht miljoen mensen deze app.

Bij de eerste start beantwoord je een aantal Engelstalige vragen. Je geeft onder meer aan hoeveel je voor tabak betaalt, hoeveel sigaretten je per dag rookt en op welke datum je wilt stoppen. Daarna toont het hoofdscherm hoeveel dagen je al rookvrij bent en hoeveel geld je hebt uitgespaard. Via cirkeldiagrammen zie je bovendien hoe het lichaam zich na verloop van tijd herstelt.

Smoke Free heeft ook een uitgebreide community, zodat je met andere ex-rokers kunt praten. Daarnaast zijn er gespecialiseerde coaches actief in de app. Voor persoonlijke begeleiding heb je wel een betaald abonnement nodig.

Joybuy: Chinese webshop met snelle bezorging

Coolblue, Amazon en bol hebben er sinds afgelopen maart een nieuwe concurrent bij: de Chinese webshop Joybuy is nu ook actief in Nederland. Wie de gelijknamige app voor het eerst opent, ziet meteen waar het bedrijf op inzet: bestel je voor elf uur 's ochtends, dan ontvang je het product nog dezelfde dag in huis. Die snelle bezorging geldt voorlopig alleen in een beperkt aantal gemeenten.

Het assortiment bestaat momenteel uit ongeveer 150 duizend artikelen. Je zoekt gericht naar een product of bladert door de categorieën. Joybuy richt zich daarbij niet op een productgroep. Je vindt er elektronica, kleding, meubels, verzorgingsartikelen en nog veel meer. Zelfs een online supermarkt is in de app verwerkt.

Skiley: AI-afspeellijsten voor Spotify

Met Skiley haal je meer uit je Spotify-bibliotheek. Spotify voegt zelf stap voor stap AI-afspeellijst-functies toe, maar die zijn nog niet voor iedereen beschikbaar. Skiley biedt daarom een interessant alternatief. Zodra je de app aan Spotify koppelt, haalt Skiley je luisterstatistieken op.

Luister je vaak naar een bepaalde afspeellijst? Dan kan Skiley met kunstmatige intelligentie een vergelijkbare lijst maken. Zo ontdek je mogelijk nieuwe muziek die goed bij je smaak past. De nummers speel je meteen in Spotify af. Ook kun je een door kunstmatige intelligentie gemaakte afbeelding aan de afspeellijst toevoegen.

Een minpunt is dat er op onverwachte momenten reclame verschijnt. Wil je Skiley onbeperkt en zonder advertenties gebruiken, dan betaal je eenmalig 9,99 euro op iOS of 10,99 euro op Android.

Grenshopper: goedkoper tanken over de grens

Oordeel: 4/5

Prijs: Gratis (+ in-app-aankopen)

Grenshopper voor iOS

Met Grenshopper zie je of grensoverschrijdend tanken in België of Duitsland de moeite waard is. Vooral wie dicht bij de grens woont, stelt zichzelf die vraag waarschijnlijk regelmatig. Deze app rekent uit wat een rit over de grens oplevert.

Daarvoor vraagt Grenshopper eerst om je kenteken. Zo weet de app onder meer wat de tankinhoud, het verbruik en het brandstoftype zijn. Ook je startlocatie speelt mee. Daarnaast geef je aan of je meteen boodschappen in het buurland wilt doen. In dat geval kan een rit over de grens eerder interessant worden.

Tik op Bereken besparing en Grenshopper toont een kostenplaatje. Bij de aanbevolen tankstations zie je de actuele brandstofprijzen. Op het moment van schrijven is de app alleen beschikbaar voor iOS. Volgens de ontwikkelaar verschijnt er binnenkort ook een Android-versie.