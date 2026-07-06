Spaartje: boodschappen vergelijken en besparen

Met Spaartje vergelijk je boodschappen tussen supermarkten en bespaar je op je totale boodschappenlijst. Deze nieuwe app kiest, vergeleken met diverse concurrenten, voor een andere aanpak. Je vergelijkt namelijk niet de prijs van losse producten, maar stelt eerst een virtueel winkelmandje samen. Daarna zie je bij welke supermarkt je dat mandje het voordeligst kunt afrekenen.

Volgens Spaartje kun je zo vijftien tot dertig procent besparen op je wekelijkse boodschappen. Je hoeft daarbij niet op exacte productnamen te zoeken. Dankzij kunstmatige intelligentie begrijpt de app ook bredere zoekopdrachten. Tik bijvoorbeeld 'lekkere snacks bij friet' en Spaartje toont suggesties voor kroketten, bitterballen en frikandellen. Inmiddels zijn er dertien winkels bij dit initiatief aangesloten, waaronder Albert Heijn, Jumbo, Plus, Aldi en Lidl.

Koffie in de Zon: terrasje zoeken in de zon

Met Koffie in de Zon zie je vooraf of je op een terras in de zon zit. De app toont op een plattegrond waar de schaduw van gebouwen valt. Via het pijltje kijk je vooruit, zodat je ook ziet of je beoogde terras over een paar uur nog zon krijgt.

Dat werkt meestal goed, al verschijnt er soms een foutmelding. In dat geval kan Koffie in de Zon de schaduwen niet laden. Jammer is ook dat je in de gratis iOS-versie niet naar een specifiek restaurant kunt zoeken. Die functie zit achter een in-app-aankoop. De Android-versie kost sowieso al 1,99 euro.

Smoke Free – stop smoking now: stoppen met roken

Met Smoke Free houd je bij hoe lang je al niet hebt gerookt en hoeveel geld je daarmee bespaart. Volgens de makers gebruiken wereldwijd zo'n acht miljoen mensen deze app.

Bij de eerste start beantwoord je een aantal Engelstalige vragen. Je geeft onder meer aan hoeveel je voor tabak betaalt, hoeveel sigaretten je per dag rookt en op welke datum je wilt stoppen. Daarna toont het hoofdscherm hoeveel dagen je al rookvrij bent en hoeveel geld je hebt uitgespaard. Via cirkeldiagrammen zie je bovendien hoe het lichaam zich na verloop van tijd herstelt.

Smoke Free heeft ook een uitgebreide community, zodat je met andere ex-rokers kunt praten. Daarnaast zijn er gespecialiseerde coaches actief in de app. Voor persoonlijke begeleiding heb je wel een betaald abonnement nodig.

Joybuy: Chinese webshop met snelle bezorging

Coolblue, Amazon en bol hebben er sinds afgelopen maart een nieuwe concurrent bij: de Chinese webshop Joybuy is nu ook actief in Nederland. Wie de gelijknamige app voor het eerst opent, ziet meteen waar het bedrijf op inzet: bestel je voor elf uur 's ochtends, dan ontvang je het product nog dezelfde dag in huis. Die snelle bezorging geldt voorlopig alleen in een beperkt aantal gemeenten.

Het assortiment bestaat momenteel uit ongeveer 150 duizend artikelen. Je zoekt gericht naar een product of bladert door de categorieën. Joybuy richt zich daarbij niet op een productgroep. Je vindt er elektronica, kleding, meubels, verzorgingsartikelen en nog veel meer. Zelfs een online supermarkt is in de app verwerkt.

Skiley: AI-afspeellijsten voor Spotify

Met Skiley haal je meer uit je Spotify-bibliotheek. Spotify voegt zelf stap voor stap AI-afspeellijst-functies toe, maar die zijn nog niet voor iedereen beschikbaar. Skiley biedt daarom een interessant alternatief. Zodra je de app aan Spotify koppelt, haalt Skiley je luisterstatistieken op.

Luister je vaak naar een bepaalde afspeellijst? Dan kan Skiley met kunstmatige intelligentie een vergelijkbare lijst maken. Zo ontdek je mogelijk nieuwe muziek die goed bij je smaak past. De nummers speel je meteen in Spotify af. Ook kun je een door kunstmatige intelligentie gemaakte afbeelding aan de afspeellijst toevoegen.

Een minpunt is dat er op onverwachte momenten reclame verschijnt. Wil je Skiley onbeperkt en zonder advertenties gebruiken, dan betaal je eenmalig 9,99 euro op iOS of 10,99 euro op Android.

Grenshopper: goedkoper tanken over de grens

Met Grenshopper zie je of grensoverschrijdend tanken in België of Duitsland de moeite waard is. Vooral wie dicht bij de grens woont, stelt zichzelf die vraag waarschijnlijk regelmatig. Deze app rekent uit wat een rit over de grens oplevert.

Daarvoor vraagt Grenshopper eerst om je kenteken. Zo weet de app onder meer wat de tankinhoud, het verbruik en het brandstoftype zijn. Ook je startlocatie speelt mee. Daarnaast geef je aan of je meteen boodschappen in het buurland wilt doen. In dat geval kan een rit over de grens eerder interessant worden.

Tik op Bereken besparing en Grenshopper toont een kostenplaatje. Bij de aanbevolen tankstations zie je de actuele brandstofprijzen. Op het moment van schrijven is de app alleen beschikbaar voor iOS. Volgens de ontwikkelaar verschijnt er binnenkort ook een Android-versie.

Veelgestelde vragen

Wat zijn in-app-aankopen en waar moet je op letten?

In-app-aankopen zijn extra functies, tegoeden of advertentievrije versies die je binnen een app los kunt kopen, bovenop de eventuele aanschafprijs. Veel gratis apps verdienen hun geld op deze manier, bijvoorbeeld met een abonnement of eenmalige upgrade. Let op automatische verlengingen bij abonnementen en controleer via de instellingen van de App Store of Play Store welke apps toegang hebben tot je betaalgegevens. Zet voor kinderen het beste een pincode in voor aankopen.

Hoe weet je zeker dat een app veilig is om te installeren?

Een app is doorgaans veilig als je hem downloadt via de officiële Play Store of App Store en niet via een link van buitenaf. Controleer voor installatie de ontwikkelaar, het aantal downloads en recente recensies, want nepapps bootsen vaak bekende namen na. Let ook op welke rechten een app vraagt: een zaklamp-app die toegang wil tot je contacten of berichten is een duidelijk waarschuwingssignaal. Updates installeer je het beste snel, omdat daarmee vaak beveiligingslekken worden gedicht.

Wat zijn de beste weer-apps voor gebruik in Nederland?

De KNMI-app geldt als de betrouwbaarste optie voor officiële waarschuwingen, omdat de data rechtstreeks van het KNMI komt en de app reclamevrij is. Buienradar is de populairste keuze voor gedetailleerde neerslagvoorspellingen in Nederland en Europa, met een gratis en een advertentievrije premiumversie. Weeronline onderscheidt zich met rapportcijfers per activiteit, zoals een cijfer voor hardlopen of barbecueën, en werd meerdere jaren op rij verkozen tot beste weer-app van Nederland.

Hoeveel opslagruimte gebruiken apps gemiddeld op je telefoon?

Hoeveel ruimte een app inneemt, verschilt sterk per type: een simpele rekenmachine-app weegt vaak minder dan 50 MB, terwijl een game of navigatie-app met offline kaarten al snel meerdere gigabytes vraagt. Cache en tijdelijke bestanden kunnen dat gebruik in de loop van de tijd flink laten oplopen, ook bij apps die je nauwelijks gebruikt. Via de instellingen van je telefoon zie je precies welke apps de meeste ruimte innemen, zodat je gericht kunt opschonen.
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