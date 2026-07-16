Datingapps worden steeds meer gebruikt, maar echt tevreden zijn gebruikers lang niet altijd. Maak je een ranglijst van apps waarin mensen het minste vertrouwen hebben, dan eindigen datingapps hoog, blijkt uit onderzoek van digitaal bureau Framna. Ga je toch swipen? Met een goed profiel vergroot je de kans dat je iemand tegenkomt die echt bij je past.

Weinig vertrouwen in datingapps

Voor het Mobile App Trends Report 2026 vroeg Framna ruim 11.400 mensen uit Nederland, Denemarken en Zweden naar hun ervaringen met datingapps. Daaruit blijkt dat gebruikers niet alleen weinig vertrouwen hebben in de manier waarop datingapps met persoonsgegevens omgaan, maar dat ze zich ook afvragen of de apps hen echt helpen iemand te ontmoeten. Daarnaast ergeren veel gebruikers zich aan betaalde extra's en abonnementen die nodig lijken om alle functies te kunnen gebruiken.



Framna noemt vier punten die zwaar meewegen in de beoordeling van een app: helpt de app je doel te bereiken, werkt hij prettig en stabiel en heb je er vertrouwen in? Vooral op dat laatste punt doen datingapps het volgens het onderzoek niet goed.

Geen datingapps in Nederlandse top 20

Dat zie je ook terug in de top 20 van meest geliefde apps van Nederland, die Framna eerder publiceerde. Daarin staan onder meer Netflix, Efteling, Tikkie, Google Maps en Philips Hue. Een datingapp staat er niet tussen.



Dat wil niet zeggen dat Nederlanders datingapps links laten liggen. De lijst gaat over waardering, vertrouwen en gebruiksgemak, niet over het aantal downloads of actieve gebruikers. Een app kan dus veel worden gebruikt, zonder dat gebruikers er echt enthousiast over zijn.



Mediawetenschapper Linda Duits ziet een deel van de verklaring in de manier waarop datingapps werken. "Datingapps reduceren mensen tot een soort catalogus waarin je blijft zoeken naar een 'beter' exemplaar. Bovendien ben je afhankelijk van een onzichtbaar algoritme met als gevolg dat je vooral op uiterlijk af moet gaan." Volgens haar hebben gebruikers daarom behoefte aan meer invloed op hun matches en aan apps die sneller tot een echte ontmoeting leiden. Op hoe een datingapp werkt, heb je weinig invloed. Op de manier waarop je jezelf presenteert gelukkig wel.

Foto: Tinder

Zo maak je een goed datingprofiel

Wie een datingprofiel gaat maken, hoeft niet bij zo veel mogelijk mensen in de smaak te vallen. Belangrijker is dat snel duidelijk wordt wie je bent en welk contact je zoekt. Kies een paar recente foto's waarop je gezicht goed zichtbaar is. Voeg daarnaast een foto toe waarop je iets doet dat bij je past, zoals koken, wandelen of een museum bezoeken. Een groepsfoto kan prima, maar zorg dat een ander niet hoeft te raden wie jij bent.



Schrijf daarna een korte profieltekst voor de datingapp die iets over jou vertelt en meteen een opening voor een gesprek geeft. 'Ik hou van reizen en gezelligheid' zegt weinig. Met 'Op zaterdag zoek ik graag een onbekende wandelroute uit en schuif ik daarna ergens aan voor een lange lunch' geef je een match meteen iets om op te reageren. Vertel ook eerlijk wat je zoekt, zonder van je profiel een lange lijst met eisen te maken. Goede datingprofielvoorbeelden bevatten herkenbare details waarop een match kan reageren.



Humor kan goed werken, zolang het natuurlijk blijft en niet ten koste gaat van anderen. Vermijd clichés, een profieltekst die alleen uit emoji's bestaat en zinnen die vooral duidelijk maken wat je níét wilt. Laat je tekst eventueel door een vriend of vriendin lezen. Die ziet vaak sneller of je profiel herkenbaar is en uitnodigt tot een gesprek. Een duidelijk profiel kan ervoor zorgen dat je minder, maar wel betere matches krijgt.

Eerst chatten, dan pas gegevens delen

Denk ook aan je privacy. Bij veilig online daten hoort dat je persoonlijke gegevens niet te vroeg deelt. Zet geen adres, werkgever, telefoonnummer, favoriete sportschool of stamcafé in je profiel. Gebruik liever ook niet precies dezelfde foto's als op je openbare sociale media. Via omgekeerd zoeken op afbeeldingen kan iemand soms alsnog je naam en andere accounts vinden.



Blijf in het begin chatten via de berichtenfunctie van de datingapp. Stap niet meteen over naar WhatsApp, Telegram, sms of sociale media. Zo deel je niet direct je telefoonnummer of andere persoonlijke gegevens. Bovendien kun je een verdacht profiel binnen de app makkelijker blokkeren en melden.



Voor de veiligheid tijdens een eerste date kies je een openbare en vertrouwde plek en laat je iemand weten waar je bent. Maak nooit geld over naar een match. Vraagt iemand toch om geld, zet diegene je onder druk of klopt het verhaal niet, verbreek dan het contact en meld het profiel bij de datingapp. Volgens de Fraudehelpdesk zijn dat namelijk duidelijke waarschuwingssignalen voor datingfraude. Ook als er niets direct verdachts gebeurt, is het slim om het contact rustig op te bouwen. Neem de tijd om iemand te leren kennen en vertrouw op je gevoel als iets niet klopt.

Foto: Herken fraude. Voorkom fraude.

Datingprofiel do's en don'ts

👍🏻 👎🏻 Recente, duidelijke foto's gebruiken Een groepsfoto als eerste foto plaatsen Verschillende soorten foto's kiezen Je profiel vullen met klachten over eerdere dates Een concrete hobby of activiteit noemen Liegen over je leeftijd, relatiestatus of uiterlijk Vertellen welk soort contact je zoekt Je adres, werkgever of vaste sportlocatie noemen Een vraag of gesprekshaakje toevoegen Meteen je telefoonnummer of sociale media delen