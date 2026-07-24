Is je woon-, werk-, of leefruimte beperkt en ben je op zoek naar een nieuwe koelkast? Waarom dan niet kiezen voor een kleiner model? Met een tafelmodelkoelkast bespaar je ruimte in je wellicht toch al wat krappe keuken, maar heb je tocn voldoende capaciteit voor je meest essentiële producten.

Wij zochten naar vijf tafelmodelkoelkasten die compact genoeg zijn voor een kleine keuken, studio, kantoor of bijkeuken en minimaal energielabel C hebben. In dit overzicht vind je koelkasten van 55 tot 60 centimeter breed. Drie modellen hebben alleen een koelruimte; twee combineren koelen met een klein vriesvak.

Onderzoeksdatum: 23 juli 2026. Prijzen en verkrijgbaarheid kunnen na deze datum veranderen.

ETNA KKV956WIT

Met een breedte van 56 centimeter en een hoogte van 84,5 centimeter neemt de ETNA KKV956WIT relatief weinig vloeroppervlak in. Je krijgt een koelruimte van 133 liter, zonder apart vriesvak. Daardoor blijft de volledige binnenruimte beschikbaar voor verse producten, geopende verpakkingen, dranken en andere gekoelde boodschappen.

De drie draagplateaus zijn gemaakt van veiligheidsglas. Je kunt de indeling aanpassen aan hogere verpakkingen door een plateau te verplaatsen of weg te nemen. In de deur is plaats voor flessen en kleinere producten. Onderaan bevindt zich een afzonderlijke lade voor groente en fruit. Ledverlichting maakt de inhoud zichtbaar zonder veel ruimte in te nemen.

De deur is standaard rechtsdraaiend, maar de draairichting kan worden aangepast. De koelkast verbruikt 58 kWh per jaar en valt binnen energieklasse C. Omdat dit een vrijstaand model is, moet rond de koelkast voldoende ruimte overblijven voor ventilatie.

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Liebherr Rc 1400 Pure

De Liebherr Rc 1400 Pure is 55 centimeter breed, 85 centimeter hoog en 60,7 centimeter diep. Met die afmetingen past hij onder veel werkbladen, al moet je vooraf rekening houden met de benodigde ventilatieruimte. Het is een vrijstaande koelkast en geen model dat achter een keukenpaneel kan worden ingebouwd.

Binnenin is 126 liter koelruimte beschikbaar. Een vriesvak ontbreekt, zodat je de volledige inhoud kunt gebruiken voor verse boodschappen, flessen, potten en maaltijdverpakkingen. De deurvakken zijn verstelbaar. Hierdoor kun je de beschikbare hoogte afstemmen op bijvoorbeeld kleine potjes of hogere flessen. Een afzonderlijk groentevak houdt losse groente en fruit gescheiden van de overige boodschappen.

Het geluidsniveau bedraagt 34 dB. Daardoor blijft het geluid beperkt in een kleine woning, studio of open keuken. De deur is omkeerbaar, zodat je de draairichting dus kunt aanpassen aan de plek waar het apparaat wordt neergezet. De minimale aanbevolen omgevingstemperatuur bedraagt 10 °C, waardoor een onverwarmde ruimte niet in alle jaargetijden geschikt is.

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Liebherr Rc 1401 Pure

Wanneer je naast een koelruimte ook een beperkte hoeveelheid diepvriesproducten wilt bewaren, biedt de Liebherr Rc 1401 Pure een geïntegreerd vriesvak. De koelkast heeft 97 liter koelruimte en 15 liter vriesruimte. In het vriesvak is plaats voor kleine verpakkingen, ijsblokjes, brood of enkele diepvriesmaaltijden.

Met een hoogte van 85 centimeter, een breedte van 55 centimeter en een diepte van 60,7 centimeter blijft het apparaat geschikt voor een bescheiden keukenopstelling. De koelkast is vrijstaand en moet daarom met voldoende ventilatieruimte worden geplaatst. De draairichting van de deur kan worden omgekeerd, zodat je het apparaat ook naast een muur of keukenkast kunt zetten.

De koelruimte bevat twee plateaus en een groentelade. Met de SuperCool-functie kun je de temperatuur tijdelijk verlagen wanneer je meerdere ongekoelde boodschappen tegelijk inruimt. Het geluidsniveau bedraagt 35 dB. Met een jaarlijks energieverbruik van 91 kWh valt de koelkast in energieklasse C. Het hogere verbruik ten opzichte van een vergelijkbaar model zonder vriesvak hangt onder meer samen met het afzonderlijk gekoelde vriesgedeelte.

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Liebherr Rci 1620 Plus

De Liebherr Rci 1620 Plus biedt 141 liter koelruimte en is daarmee het ruimste model zonder vriesvak in deze selectie. De koelkast is 60 centimeter breed, 85 centimeter hoog en 60,7 centimeter diep. Je houdt daardoor meer ruimte over voor verse boodschappen dan bij de smallere tafelmodellen van 55 of 56 centimeter.

Een EasyFresh-lade vormt een afzonderlijke bewaarplek voor onverpakte groente en fruit. De gesloten lade helpt voorkomen dat deze producten direct worden blootgesteld aan de drogere lucht in de rest van de koelkast. De glazen plateaus en verstelbare deurvakken kun je aanpassen aan de verpakkingen die je gewoonlijk bewaart.

Het apparaat produceert 34 dB aan geluid. Dat maakt hem bruikbaar in een open keuken of een compacte woning waarin de keuken dicht bij het woongedeelte ligt. De deur is rechtsdraaiend geleverd, maar kan naar de andere kant worden omgezet. De koelkast gebruikt 59 kWh per jaar en heeft energielabel C. Er is geen No Frost-systeem nodig, omdat het apparaat geen vriesruimte bevat. Voor plaatsing geldt een minimale omgevingstemperatuur van 10 °C.

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Liebherr Rci 1621 Plus

Bij de Liebherr Rci 1621 Plus wordt de totale inhoud van 126 liter verdeeld over een koelruimte van 109 liter en een vriesvak van 17 liter. Het vriesvak is iets groter dan dat van de smallere Rc 1401 Pure. Je hebt daardoor wat meer plaats voor kleine diepvriesverpakkingen, terwijl het apparaat met een hoogte van 85 centimeter een tafelmodel blijft.

De koelkast is 60 centimeter breed en 60,7 centimeter diep. In de koelruimte bevindt zich een EasyFresh-lade voor groente en fruit. De glazen plateaus en verstelbare onderdelen in de deur helpen om flessen, potten en andere verpakkingen van verschillende hoogtes onder te brengen. De ingebouwde verlichting geeft zicht op de volledige inhoud.

Met een geluidsniveau van 35 dB blijft het apparaat betrekkelijk rustig op de achtergrond. De deur wordt rechtsdraaiend geleverd en kan worden omgezet wanneer de beschikbare ruimte daarom vraagt. De koelkast heeft energielabel C en werkt binnen een omgevingstemperatuur van 10 tot 43 °C. Het is een vrijstaand apparaat; plaatsing achter een meubeldeur of in een volledig afgesloten kast is niet mogelijk.