De publieke bèta van iOS 27 staat klaar voor de Apple iPhone. Dit zijn de functies die je als eerste wilt bekijken, met één belangrijke kanttekening: Siri AI is op iPhone en iPad voorlopig niet beschikbaar in de EU.

Apple heeft de eerste publieke bèta van iOS 27 beschikbaar gemaakt voor testers met een compatibele iPhone. Je installeert hem via het Apple Beta Software Program en daarna via Instellingen, Algemeen, Software-update en Bèta-updates. Klinkt allemaal heel eenvoudig (en dat is het ook), maar doe zoiets niet achteloos: maak eerst een back-up van je iPhone, want zo'n bèta blijft uiteindelijk testsoftware.

iOS 27 op je Apple iPhone voelt sneller aan

De minst spectaculaire verbetering is misschien wel juist de fijnste: iOS 27 moet je iPhone merkbaar soepeler laten reageren. Apple noemt verbeteringen in geheugen, zoekfunctie, weergave, Liquid Glass en processorgebruik, terwijl de publieke bèta volgens de eerste meldingen dezelfde basis heeft als de derde ontwikkelaarsbèta. Verwacht dus geen compleet nieuwe bediening, maar tikken, openen en zoeken zal allemaal een stuk meer snappy aanvoelen.

Dat merk je vooral op momenten die normaal gesproken irritant zijn: een app die net iets te traag start, het toetsenbord dat een fractie later verschijnt of de Foto's-app die even nodig heeft om bij te werken. Ben je van plan iOS 27 op je dagelijkse Apple iPhone te testen, let dan niet alleen op nieuwe knoppen, maar ook op batterijduur, warmte en apps die je dagelijks gebruikt.

Foto: ER | ID.nl

De publieke bèta van iOS 27 maakt Safari slimmer

Safari krijgt in iOS 27 een handige opruimactie voor tabbladen. De browser kan geopende tabs automatisch groeperen op onderwerp, zodat je niet meer door twintig losse pagina's veegt als je bijvoorbeeld een vakantie, aankoop of klus aan het uitzoeken bent. Apple noemt ook 'Meld aan mij'-functie, waarmee Safari een pagina kan volgen op veranderingen zoals voorraad of prijsdalingen.

In de praktijk is dat allemaal vooral prettig als je iPhone vaak je tijdelijke notitieblok is. Je opent een recept, drie winkels, twee reviews en een handleiding, en voor je het weet is Safari een lade vol losse briefjes. Met automatische tabgroepen voelt browsen veel rustiger. Wie veel online vergelijkt, merkt sneller waar een slimme browser écht tijd bespaart.

Foto's bewerken wordt minder prutsen

De Foto's-app krijgt een aantal nieuwe AI-bewerkingen, waaronder de optie Herkader (waarmee je onder mee de hoek kunt aanpassen), een uitgebreidere opruimfunctie en Breid uit om de uitsnede te verruimen. Apple zegt dat bewerkte AI-foto's automatisch een verborgen SynthID-watermerk krijgen, zodat zichtbaar blijft dat er generatieve techniek aan te pas kwam. Dat is netjes, zeker nu AI-bewerking steeds minder een trucje is en meer als standaardgereedschap wordt ingezet.

Uiteindelijk betekent het vooral dat mislukte vakantiefoto's minder snel de prullenbak in hoeven. Een scheve horizon, te krappe compositie of storend object kun je sneller aanpakken zonder dat je een aparte app hoeft te gebruiken. Verwacht geen wonderen bij elke foto, zeker niet in een bèta, maar hier zitten wel functies bij die je na een paar keer zult missen op oudere software.

Foto: ER | ID.nl

Apple iPhone krijgt met iOS 27 meer controle voor ouders

Voor gezinnen is iOS 27 interessanter dan het op het eerste gezicht lijkt. Apple vernieuwt Schermtijd en voegt onder meer Vraag om te browsen en Daglimieten toe. Ouders kunnen kinderen toestemming laten vragen voor nieuwe websites in Safari, grenzen instellen per appcategorie en sneller zien welke apps de meeste tijd opslokken. De functies komen via de Schermtijd-update in iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27.

Dat klinkt als beheerwerk, maar het voordeel zit in de kleine momenten. Je hoeft niet meteen het hele toestel dicht te timmeren, maar kunt per kind en per situatie bijsturen. Tijdens huiswerk zet je games en socials strakker, in het weekend geef je juist wat meer ruimte. Juist doordat het in de gewone instellingen zit, voelt het minder als een aparte controle-app.

Liquid Glass wordt beter af te stellen

Liquid Glass, de glasachtige interface die Apple met iOS 26 introduceerde, krijgt in iOS 27 meer verfijning. De publieke bèta toont vooral aan dat Apple een balans zoekt tussen mooi en leesbaar. Als je bij iOS 26 vond dat knoppen, panelen of meldingen te druk oogden, is dit dus een functie om eens opnieuw te bekijken. We hebben sowieso al eens eerder geschreven hoe je Liquid Glass aanpassen op je iPhone rustiger maakt.

Het verschil zit niet in één grote knop, maar in het gevoel. Menu's ogen minder hard, animaties lopen vloeiender en het systeem past beter bij lichte en donkere achtergronden. En op een iPhone die je met grote regelmaat in handen hebt is dat allemaal wel zo prettig. Let wel op: visuele effecten kosten soms gewenning en in een bèta kan Apple de afstelling nog wijzigen.

Foto: ER | ID.nl

Siri AI is de opvallende afwezige in Europa

De grootste nieuwe iOS 27-functie is tegelijkertijd de functie die Nederlandse iPhone-gebruikers voorlopig niet krijgen. Siri AI en alle bijbehorende mogelijkheden zoals uitgebreidere visuele AI, geïntegreerde schrijfhulp en de Siri-modus in Camera komen bij de release niet naar iPhone en iPad in de EU vanwege de Digital Markets Act. Op macOS 27 en visionOS 27 is Siri AI in de EU wel beschikbaar.

Dat maakt deze publieke bèta wel een stuk minder spectaculair dan sommige Amerikaanse previews doen vermoeden. Je kunt veel verbeteringen testen, maar niet het volledige AI-verhaal op je iPhone. Wil je daar meer context bij, lees dan onze eerdere uitleg over waarom Siri AI voorlopig niet in Europa beschikbaar is. Voor Nederlandse gebruikers is iOS 27 dus vooral een update van een algeheel snellere ervaring, Safari, Foto's, Schermtijd en uiterlijk.

Installeer de publieke bèta alleen als je zin hebt om mee te testen en je kleine problemen voor lief neemt. Wil je vooral een stabiele Apple iPhone, wacht dan op de definitieve release later dit jaar. Ben je nieuwsgierig, begin dan met een back-up, controleer je belangrijkste apps en test de nieuwe functies rustig één voor één.

In het kort De publieke bèta van iOS 27 is beschikbaar voor compatibele Apple iPhone-modellen en is bedoeld voor gebruikers die nieuwe functies willen testen voordat de definitieve versie verschijnt. De belangrijkste vernieuwingen voor Nederlandse gebruikers zitten in prestaties, Safari, Foto's, Schermtijd en Liquid Glass. Siri AI is op iPhone en iPad voorlopig niet beschikbaar in de EU vanwege de Digital Markets Act. Maak altijd een back-up voordat je iOS 27 als publieke bèta installeert.