De Europese Commissie heeft vandaag vastgesteld dat Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Europese regels breekt met het verslavende ontwerp van deze socialmediaplatforms.

De uitspraak werd vandaag officieel gepubliceerd, al onderzoekt de Commissie al langer de verslavende werking van socialmediaplatforms. Afgelopen april meldde de Commissie ook al dat Meta te weinig doet om kinderen van hun platforms te werken, waar ook een mogelijke boete aan vast hangt.

Verslavende pushberichten en eindeloos scrollen

Volgens de Commissie zijn Facebook en Instagram dusdanig ontworpen dat ze een verslavende werking hebben op de gebruiker en dus langer op de apps zitten. Bijvoorbeeld via pushberichten en de mogelijkheid om eindeloos te blijven scrollen. Daarmee verbreekt Meta de regels van de in leven geroepen Digital Service Act.

Hoewel Facebook en Instagram wel systemen hebben die er voor moeten zorgen dat vooral jongeren niet te lang op de apps zitten, zouden deze niet effectief genoeg zijn volgens de Commissie. Zo zou het te ingewikkeld zijn om ouderlijk toezicht in te stellen. Ook zou Meta onderzoeken over gebruik van social media door jongeren hebben genegeerd.

Aanpassingen en mogelijke miljardenboete

De Commissie eist nu dat Meta het design van Facebook en Instagram voor Europa aanpast, bijvoorbeeld zodat mensen niet meer standaard automatisch oneindig kunnen scrollen. Ook moeten algoritmes aangepast worden om mensen minder lang op de apps te houden, en video's moeten niet meer automatisch afgespeeld worden.

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Meta mag deze uitkomst nog wel weerleggen, maar lukt dat niet, dan hangt het bedrijf een fikse boete boven het hoofd. Het zou gaan tot wel zes procent van de wereldwijde omzet die Meta draait. met een omzet van ongeveer 180 miljard euro zou dat om een boete van tot wel 11 miljard euro kunnen gaan. Wanneer de boete officieel doorgaat, kan deze nog wel aangevochten worden in het Europees Hof.

Social media onder een vergrootglas

Social media ligt de laatste tijd sowieso onder een vergrootglas in diverse landen en regio's. In sommige landen, zoals Australië, worden socialmediaplatforms zelfs verboden voor minderjarigen.

Ook in Europa wordt er gesproken over een mogelijk verbod. Op 16 september wordt er mogelijk een wetsvoorstel gepresenteerd waarbij social media voor kinderen in Europa verboden kan worden.