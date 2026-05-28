Uit eerdere berichten bleek al dat WhatsApp Plus bedoeld is voor extra functies bovenop de reguliere functies die voor gratis gebruikers beschikbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om tot wel twintig gesprekken bovenaan te pinnen, extra thema's, stickers en ringtones.
Nu zijn ook Facebook Plus en Instagram Plus aangekondigd. Zo kan men met de Plus-versies van deze socialmediaplatforms statistieken inzien over het bereik van je posts, kan men een superhart sturen naar mensen, verhalen bekijken zonder dat anderen het zien en verhalen langer dan een etmaal zichtbaar houden.
Tot slot komt er naast de gratis versie van Meta AI ook een betaalde versie. Dit stelt gebruikers in staat om complexere prompts te sturen en dit ook vaker te doen. Al deze Plus-abonnementen worden via een overkoepelende naam genaamd Meta One op de markt gebracht.
De Plus-abonnementen worden vandaag wereldwijd uitgerold, al zou dit mogelijk ook stapsgewijs kunnen gebeuren en dus niet meteen voor iedereen beschikbaar komen. Facebook Plus en Instagram plus gaan 3,99 dollar per maand kosten, en WhatsApp Plus 2,99 dollar per maand. Europrijzen zijn op moment van schrijven nog niet bekend.