Het was al bekend dat Meta een betaald WhatsApp-abonnement aan het testen is, maar vandaag worden ook betaalde abonnementen voor Facebook en Instagram uitgerold.

Uit eerdere berichten bleek al dat WhatsApp Plus bedoeld is voor extra functies bovenop de reguliere functies die voor gratis gebruikers beschikbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om tot wel twintig gesprekken bovenaan te pinnen, extra thema's, stickers en ringtones.

Nu zijn ook Facebook Plus en Instagram Plus aangekondigd. Zo kan men met de Plus-versies van deze socialmediaplatforms statistieken inzien over het bereik van je posts, kan men een superhart sturen naar mensen, verhalen bekijken zonder dat anderen het zien en verhalen langer dan een etmaal zichtbaar houden.

Tot slot komt er naast de gratis versie van Meta AI ook een betaalde versie. Dit stelt gebruikers in staat om complexere prompts te sturen en dit ook vaker te doen. Al deze Plus-abonnementen worden via een overkoepelende naam genaamd Meta One op de markt gebracht.