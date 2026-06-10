Meta heeft sinds begin dit jaar andere AI-chatbots zoals ChatGPT verboden op WhatsApp. Dit heeft Meta naar eigen zeggen gedaan omdat WhatsApp niet bedoeld is voor AI-chatbots, en het zou voor fikse belasting van de servers zorgen. Toch laat Meta wel het gebruik van zijn eigen Meta AI-bot toe op WhatsApp.
De Europese Commissie heeft nu bepaald dat Meta WhatsApp open moet stellen voor concurrerende AI-bots, in ieder geval totdat het onderzoek hierover afgerond is. Anders zou Meta een oneerlijk voordeel tegenover andere aanbieders van AI-assistenten hebben, juist in een belangrijke periode voor AI. Meta wordt verplicht WhatsApp hier binnen vijf werkdagen op aan te passen.
Meta zelf is niet blij met de uitspraak en noemt het overdreven regelgeving. Het bedrijf geeft dan ook aan in hoger beroep te gaan, maar meer details daarover zijn nog niet bekend.