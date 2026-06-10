Meta moet van de Europese Commissie ook weer andere AI-assistenten op WhatsApp toelaten.

Meta heeft sinds begin dit jaar andere AI-chatbots zoals ChatGPT verboden op WhatsApp. Dit heeft Meta naar eigen zeggen gedaan omdat WhatsApp niet bedoeld is voor AI-chatbots, en het zou voor fikse belasting van de servers zorgen. Toch laat Meta wel het gebruik van zijn eigen Meta AI-bot toe op WhatsApp.

De Europese Commissie heeft nu bepaald dat Meta WhatsApp open moet stellen voor concurrerende AI-bots, in ieder geval totdat het onderzoek hierover afgerond is. Anders zou Meta een oneerlijk voordeel tegenover andere aanbieders van AI-assistenten hebben, juist in een belangrijke periode voor AI. Meta wordt verplicht WhatsApp hier binnen vijf werkdagen op aan te passen.