Door een samenwerking tussen Gooogle en CapCut - een bekende videobewerkingsapp - wordt het in de toekomst mogelijk om video's te bewerken in de Gemini AI-app.

Veel mensen die bijvoorbeeld TikTok-video's of YouTube Short-video's maken, moeten nu wisselen tussen meerdere videobewerkers, socialmediaplatforms en AI-tools. Straks kan het leeuwendeel van het bewerken van een video dus binnen de Gemini-omgeving worden gedaan.

Veel andere details zijn er nog niet, maar CapCut kondigde de samenwerking eerder deze week alvast op social media aan. Daarbij liet het bedrijf weten dat de integratie van CapCut-functies in Gemini niet lang meer op zich zal laten wachten.