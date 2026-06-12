Google heeft deze week Gemini 3.5 Live Translate aangekondigd. Met dit AI-audiomodel worden gesproken woorden in realtime vertaald.

Google schrijft dat Gemini 3.5 Live Translate veel sneller is dan de meeste vertaaltools. De AI luistert indien gewenst continu naar wat iemand vertelt, en kan dit ondertussen live vertalen. Er zouden maar enkele seconden vertraging zitten tussen wanneer mensen iets zeggen, en de vertaling die vervolgens gesproken of geschreven wordt. Google laat weten dat het model vertalingen in meer dan zeventig talen biedt.

Google heeft het nieuwe AI-model inmiddels in zijn producten geïntegreerd. Zo kun je er gebruik van maken via de Google Translate-app voor Android- en iOS-apparaten. Bedrijven kunnen er mee aan de slag via Google Meet.