Google schrijft dat Gemini 3.5 Live Translate veel sneller is dan de meeste vertaaltools. De AI luistert indien gewenst continu naar wat iemand vertelt, en kan dit ondertussen live vertalen. Er zouden maar enkele seconden vertraging zitten tussen wanneer mensen iets zeggen, en de vertaling die vervolgens gesproken of geschreven wordt. Google laat weten dat het model vertalingen in meer dan zeventig talen biedt.
Google heeft het nieuwe AI-model inmiddels in zijn producten geïntegreerd. Zo kun je er gebruik van maken via de Google Translate-app voor Android- en iOS-apparaten. Bedrijven kunnen er mee aan de slag via Google Meet.
Google heeft voor Android-gebruikers ook iets anders uitgerold: een 'luistermodus', waarbij dankzij 3.5 Live Translate direct vertalingen als een telefoongesprek zijn te horen - alleen door simpelweg de smartphone tegen je oor te houden, net zoals bij een gesprek. Anderen kunnen de vertaling dan ook niet horen, en je hebt hier geen koptelefoon of oortjes voor nodig.