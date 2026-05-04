Gooogle gaat de Gemini AI-app voor smartphones van een redesign voorzien. De eerste beelden zijn nu online verschenen.

De beelden werden gedeeld op plekken als social media en de website 9to5Google. Daaruit blijkt dat de app behoorlijk op de schop gaat. Het uiterlijk is behoorlijk kleurrijk, met een kleurverloop van wit naar blauw of groen, of van paars naar zwart. Blijkbaar zit er ook een pulserende animatie in dit kleurverloop. Ook is het design afgestemd op Liquid Glass.

Ook is er een balk waarin opdrachten kunnen worden verstuurd met ronde hoeken en een '+'-teken aan de linkerkant. Door op dat +-teken te drukken, wordt er een menu geopend waarmee mensen toegang krijgen tot hun fotobibliotheek, de mogelijkheid krijgen om foto's te maken of bestanden te versturen.

Verder zit er in de linkerbovenhoek het icoontje waarmee men een drop-down menu krijgt met daarin verschillende opties. Het wordt ook mogelijk om de stappen die Gemini neemt tijdens het nadenken te bekijken. Zo kan men zien hoe Gemini op een bepaald antwoord komt.