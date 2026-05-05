Google gaat misschien advertenties toevoegen aan de Gemini AI-app, zo heeft het bedrijf laten weten.

Dat liet Google weten bij het bekendmaken van de kwartaalcijfers van het bedrijf (via Ghacks). Er ligt nog geen planning klaar voor de mogelijke toevoeging van advertenties aan de Gemini-app. Het bedrijf benadrukt echter zich niet te haasten en het pas aan te kondigen als de tijd daar geschikt voor is.

Waar Gemini tot dusver geen advertenties heeft, hebben concurrerende AI-modellen dat wel gekregen. ChatGPT heeft dit jaar bijvoorbeeld ook advertenties in de gratis versie en het goedkoopste abonnement.