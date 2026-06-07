SpaceX en Google hebben een deal gesloten: het bedrijf van Elon Musk gaat computerkracht aan Google verhuren.

Het gaat om een deal waarbij Google maandelijks 920 miljoen dollar aan SpaceX betaalt. In ruil daarvoor kan Google gebruikmaken van ongeveer 110.000 GPU's, CPU's en geheugencomponenten van Nvidia die SpaceX in bezit heeft. Deze deal loopt sowieso tot en met juni 2029.

Techbedrijven als Google zijn continu op zoek naar meer rekenkracht om in de alsmaar groeiende vraag naar AI te voorzien. Google heeft zelf AI-model Gemini, waar de extra rekenkracht die het af gaat nemen ongetwijfeld nodig voor zal zijn. Afgelopen maand sloot Anthropic, het bedrijf achter AI-model Claude, al een soortgelijke deal met SpaceX voor het huren van datacenters.