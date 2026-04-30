Dat heeft Google aangekondigd. Naast PDF's en Word-bestanden kan Gemini ook Excel-bestanden genereren, alsmede diverse Google Workspace-bestanden zoals Sheets, Slides en Docs.
Het werkt door aan Gemini te vragen om een gesprek die je met de AI-agent had, of zijn bevindingen, in een specifiek bestand te plaatsen. Daardoor hoeven gebruikers dus niet meer zelf informatie uit de chat te kopiëren naar een ander programma om een bestand te maken.
Volgens Google wordt de functie op dit moment naar alle Gemini-gebruikers wereldwijd uitgerold. Het zou dus al mogelijk moeten zijn om dit te doen - en anders zeer binnenkort wel.
