Meta begint deze week met een nieuwe ontslagronde van zo'n 8000 werknemers. T egelijkertijd zullen er 7000 werknemers aan AI gerelateerde functies krijgen.

Het bedrijf achter Facebook, Instagram en WhatsApp kondigde dit aan via een e-mail naar werknemers. Afgelopen april gingen er al geruchten over de ontslagronde, die nu blijken te kloppen. Ook de 6000 openstaande vacatures van het bedrijf worden niet meer vervuld.

De 8000 werknemers die worden ontslagen beslaan zo'n 10 procent van het totaal aantal werknemers. De ontslagen vallen omdat het bedrijf operationele kosten wil drukken terwijl er meer geïnvesteerd moet blijven worden in kunstmatige intelligentie.

In het verlengde daarvan liet het bedrijf via een interne memo tevens weten dat zo'n 7000 werknemers voortaan een rol gerelateerd aan AI binnen het bedrijf krijgen. Zo moet er meer gewerkt worden aan de ontwikkeling en verbetering van AI-modellen en apps.