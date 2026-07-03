Volgens ingewijden onthult de Europese Commissie op 16 september een wetsvoorstel voor Europa om social media voor kinderen te verbieden.

Er wordt al geruime tijd gesproken over een voorstel om Europese kinderen af te weren van social media. Dit in navolging van verschillende landen die hier al over praten of dit zelfs al doen, zoals Australië sinds vorig jaar. Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn onlangs plannen aangekondigd.

Volgens Euractiv zal de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen op 16 september de plannen voor de Europese Unie aankondigen. Dan houdt ze namelijk haar jaarlijkse Staat van de Unie-toespraak.

Leeftijdsgrens en handhavingsmethode nog onbekend

Hoe het wetsvoorstel er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. Zo is niet bekend wat de leeftijdsgrens van social media wordt. In diverse landen wordt een grens voor kinderen onder de 16 jaar aangehouden.

Eerder werd in ieder geval al wel gesproken over een minimumleeftijd van 16 jaar. Toen werd ook geopperd dat kinderen vanaf 13 jaar mogelijk met begeleiding van hun ouders op social media mogen.

Dan is er nog de kwestie van hoe de mogelijke wet precies gehandhaafd gaat worden. Er wordt gewerkt aan een leeftijdsverificatieapp voor heel Europa, en dat lijkt dan ook een geschikte manier om te controleren over een socialmediabezoeker minstens 16 jaar is. Op dit moment is een adviesgroep aan het onderzoeken hoe dit het beste kan gebeuren. Naar verwachting komen de resultaten daarvan nog deze maand naar buiten.

Steeds meer landen werken aan plannen

Zoals gezegd zijn diverse landen afzonderlijk van elkaar bezig met het creëren van regelgeving rondom socialmediagebruik. Naast de bovengenoemde landen werken ook Frankrijk, Oostenrijk en Denemarken aan iets dergelijks.

In Nederland liggen nog geen concrete plannen voor een socialmediaverbod voor minderjarigen. Wel heeft het kabinet in het regeerakkoord laten weten dat het een minimumleeftijd van 15 jaar voor social media overweegt. Mocht er een wet komen die voor heel Europa geldt, dan zal dit hoogstwaarschijnlijk ook in Nederland gehandhaafd worden.

Waarom kinderen beschermen tegen social media?

Er zijn verschillende redenen die gegeven worden om jongeren de toegang tot social media ontzeggen. Zo kan het slecht zijn voor de mentale gezondheid van kinderen omdat ze hun eigen levens continu vergelijken met de perfecte levens die anderen op platforms als TikTok, Facebook en Instagram schetsen. Ook geven platforms zonder streng toezicht kinderlokkers en criminelen vrij spel.