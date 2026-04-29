De Europese Commissie heeft besloten dat Meta's socialmediaplatforms Facebook en Instagram niet genoeg doen om kinderen van deze platforms te weren. Er dreigt dan ook een miljardenboete voor het bedrijf.

Na het uitvoeren van een onderzoek heeft de Europese Commissie besloten dat Facebook en Instagram niet aan de Digital Services Act voldoen. Dat is een Europese verordening waarmee regels voor online platforms worden gesteld om de digitale omgeving veiliger en betrouwbaarder te maken, zeker ook voor minderjarigen.

Naast een gebrek aan controle over de mogelijkheid dat kinderen Facebook en Instagram gebruiken, blijkt uit het onderzoek ook dat Meta het te moeilijk waard om gebruikers van onder de 13 jaar te rapporteren. In totaal kost het zeven muisklikken om het formulier voor deze rapportage te bereiken. Ook is het voor kinderen onder de 13 jaar mogelijk om een account te creëren met een nep geboortedatum. Dit terwijl de officiële regels van Meta zelf stellen dat kinderen onder de 13 jaar niet op Facebook en Instagram mogen komen.

Meta moet eerst reageren op het onderzoek, bijvoorbeeld door bezwaar aan te tekenen of het beleid te wijzigen. Als dat niet gebeurt, kan er een boete volgen gebaseerd op maximaal 6 procent van de wereldwijde jaaromzet van het bedrijf. Omgerekend kan dat oplopen tot 12 miljard euro.