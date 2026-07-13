De Europese Commissie zal na deze zomer met een wetsvoorstel komen waarmee een minimumleeftijd voor socialmediagebruik wordt geopperd, zo is vandaag bevestigd.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen liet dit weten in een brief naar aanleiding van een onderzoekspanel rondom de gevaren rondom socialmediagebruik bij minderjarigen.

Roofzuchtige algoritmes

Aldus Von der Leyen: "We vinden dat ouders hun kinderen moeten opvoeden, en niet roofzuchtige algoritmes. Daarom wil ik duidelijk zijn: social media is geen speelgoed. Hoewel het uiteindelijk aan ouders is om te bepalen wanneer kinderen hun eerste smartphone krijgen, is er al overeenstemming over het feit dat er een minimumleeftijd moet zijn waarmee we kunnen bepalen vanaf welke leeftijd kinderen op social media kunnen."

Ergens na de zomer zal dus het wetsvoorstel worden gepresenteerd. Dat is redelijk in lijn met eerdere geruchten dat er op 16 september een wetsvoorstel zou worden gepresenteerd, al is officieel nog geen precieze datum gemeld.

Depressie, te weinig slaap en cyberpesten

Over socialmediagebruik bij kinderen meldt Von der Leyen: "Overal in Europa spenderen jonge mensen vier tot zes uur per dag op schermen. Zes uur per dag resulteert in twintig jaar van hun totale leven. In Europa ervaart bijna 60 procent van jonge kinderen emotionele of psychologische problemen online."

Ze vervolgt: "Dag en nacht zien ouders daar de gevolgen van: te weinig slaap, depressie, spanning, cyberpesten en blootstelling aan schadelijke content. Dit gebeurt allemaal terwijl de hersenen van onze kinderen zich nog aan het ontwikkelen zijn. We kunnen niet verwachten dat kinderen slagen in een systeem dat nooit met hun welzijn in het achterhoofd is ontworpen terwijl ze op hun meest kwetsbaar zijn."

Leeftijdsverificatieapp

Hoe de minimumleeftijd precies gehandhaafd gaat worden als de wet uiteindelijk aangenomen wordt, is niet duidelijk. Het is waarschijnlijk dat er een app of meerdere apps komen waarmee mensen hun leeftijd kunnen verifiëren.

Eerder bleek al dat Brussel aan een dergelijke leeftijdsverificatieapp voor heel Europa werkt. Een belangrijk speerpunt daarbij wordt privacy. Zeker gezien de vele hacks waarbij persoonsgegevens lekken, wordt dat een belangrijk aspect om in te bouwen.

Precieze minimumleeftijd is nog onbekend

Von der Leyen benadrukt dat de minimumleeftijd moet gelden voor socialmediaplatforms die schadelijk zijn voor kinderen. Mogelijk krijgen de bedrijven achter deze platforms dan ook de kans om aanpassingen te maken zodat kinderen er wel gebruik van blijven maken. Een precieze minimumleeftijd is ook nog niet bekend, al gaan er geruchten over 13 of 16 jaar en ouder.