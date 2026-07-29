In Ted Lasso verhuist het titulaire hoofdpersonage - gespeeld door Jason Sudeikis - naar Groot-Brittannië. Waar hij in de Verenigde Staten coach was van een American football-team, probeert hij in zijn nieuwe leefomgeving een voetbalteam te trainen. Dat gaat gepaard met veel humor.

De serie bleek het perfecte recept voor succes te zijn. Het eerste seizoen van de serie dat in 2020 op Apple TV uitkwam brak al records, en inmiddels heeft de serie al meer dan tien Emmy's gescoord. De populariteit van Ted Lasso kwam ook naar voren tijdens het afgelopen WK: tijdens de halftime-show in de finale was Sudekis kort in de rol te zien en kondigde hij een optreden van Justin Bieber aan.