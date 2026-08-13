Nieuwe uitbreiding en Complete Edition van Ghost of Yotei op komst

De vorig jaar uitgekomen PlayStation 5-game Ghost of Yotei ontvangt aankomend najaar een verhalende uitbreiding. Ook komt er een Complete Edition uit van de game, met daarin alle dlc.

Sony en ontwikkelaar Sucker Punch deden de uitbreiding en Complete Edition gisteren uit de doeken. De dlc en de nieuwe editie van de game verschijnen op 1 oktober voor PlayStation 5.

De nieuwe uitbreiding heet Echoes of Sekigahara. Dit nieuwe verhaal speelt zich voor een aanzienlijk deel af voor het hoofdspel, waarbij hoofdpersonage Atsu terugblikt op de Slag bij Sekigahara. Spelers kunnen een nieuw gebied, nieuwe vijanden in de vorm van de Vipers, en wapens verwachten.

Daarnaast komt er ook een nieuwe modus genaamd Most Wanted uit. Sucker Punch vergelijkt deze singleplayermodus met een roguelite game, waarbij spelers verschillende personages en eigenschappen kiezen waarmee ze moeten proberen te overleven tegen allerlei vijanden.

Deze nieuwe content kan voor eigenaren van de game voor 15 euro worden aangeschaft. Mensen die de game nog niet hebben gekocht, kunnen op 1 oktober een Complete Edition van 70 euro met al deze dlc aanschaffen, waar ook de Legends-multiplayermodus bij gebundeld zit. Mensen die de Complete Edition kopen of de dlc voor 30 september reserveren ontvangen daarnaast de Sakai Armor.

Over Ghost of Yotei

Ghost of Yotei verscheen zoals gezegd vorig jaar voor PlayStation 5. De game speelt zich af in 1603, meer dan driehonderd jaar na voorganger Ghost of Tsushima. Hierin reist Atsu door het Noorden van Japan, rondom Mount Yōtei. Atsu wil wraak nemen op de moordenaars van haar familie en jaagt dan ook op de Yotei Six.