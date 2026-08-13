Naast de Pixel 11-smartphones heeft Google gisteren ook de Pixel Watch 5 aangekondigd. De nieuwe smartwatch heeft als belangrijkste nieuwe feature geavanceerde gezondheidsopties.

Gisteren kondigde Google de Pixel 11-smartphones aan. Alle vernieuwingen van deze nieuwe smartphones kun je hier lezen. Het gaat om de Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL en Pixel 11 Pro Fold.

Naast de Pixel-smartphones deed Google echter ook de Pixel Watch 5 uit de doeken, een nieuwe smartwatch die op het eerste gezicht niet zoveel verschilt van de Watch 4, maar toch wat interessante wijzigingen heeft.

Geavanceerde gezondheidstracking

Meer sensoren en integratie met Google Intelligence zorgen namelijk voor geavanceerde gezondheidstracking. Een van de interessantste features is dat de horloge doorheeft wanneer er een noodgeval opdoet: wanneer de drager niet meer ademt en wanneer er geen reactie meer komt, worden automatisch hulpdiensten ingeschakeld en de locatie van de drager doorgegeven. De Pixel Watch 4 deed dit alleen wanneer het hart van de drager niet meer klopt.

Ook nieuw is de Smart Wake-functie. Daarbij wordt een halfuur voordat de wekker afgaat het optimale moment dat de eigenaar wakker gemaakt kan worden gekozen. Dankzij uitgebreide tracking van ademhaling en bloeddruk tijdens de smaak kan de smartwatch dit weten.

Ook de locatietracking van de smartwatch is verder uitgebreid, waardoor deze volgens Google twee keer zo accuraat is ten opzichte van de vorige generatie horloges. Dat maakt de Pixel Watch 5 volgens het bedrijf ook accurater voor fitness, waarbij het horloge daar beter voor zou zijn dan concurrenten als Apple Watch Ultra 3.

Weinig veranderingen in uiterlijk en specificaties

De Pixel Watch 5 is qua uiterlijk nagenoeg gelijk aan de Watch 4, met dezelfde batterijduur - 30 uur voor de Watch 5 van 41mm en 40 uur voor de Watch 5 van 45mm. Waar de Watch 4 nog draaide op de Snapdragon W5 Gen 2, heeft de Watch 5 de Accelerated-versie van deze chip in zich, voor een stijging in snelheid van maximaal 20 procent. De opslag is ook uitgebreid naar 64 GB.

Prijs en beschikbaarheid