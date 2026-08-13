Streamingplatform Twitch laat de streams die door gebruikers worden uitgezonden automatisch door moederbedrijf Amazon gebruiken om AI-modellen te trainen.

Dat lieten Twitch-hoofd van community Mary Kish en chief product officer Mike Minton in een Twitch-stream weten (via TechCrunch). Kijkers reageerden grotendeels negatief op de informatie die tijdens de stream werd gedeeld.

Het komt er op neer dat alle content die op Twitch wordt uitgezonden gebruikt kan worden door Amazon om generatieve AI-modellen te trainen. Alle gebruikers hebben de toestemming om hun streams daarvoor te gebruiken automatisch aan staan - men moet het handmatig uitzetten.

Ophef

Het feit dat het automatisch aan staat, zorgt voor de meeste ophef. Veel streamers komen met hun gezicht en stem op een Twitch-stream, en de vrees is dat velen het op deze manier niet eens doorhebben dat hun gelijkenis wordt gebruikt om AI-modellen te trainen.

Tijdens de stream klaagden gebruikers dan ook vooral dat het om een 'opt-out' gaat, waarbij mensen zich moeten uitschrijven in plaats van inschrijven. Minton reageerde op die klachten met de mening dat wanneer het opt-in was, niemand zich zou aanmelden.

Mogelijk al langer aan de gang

Nog opmerkelijker is dat Minton geen antwoord kon geven op de vraag of streammateriaal al werd gebruikt voor het trainen van AI zonder dat mensen dit in de gaten hadden. Minton: "Ik weet het antwoord niet op die vraag, want ik weet niet wat Amazon doet qua AI-training en wat ze wel en niet hebben gebruikt."

Twitch had de negatieve reactie van diens streamers waarschijnlijk wel verwacht. Twitch wordt voor een groot deel gebruikt door gamers, en binnen die kringen is er veel verzet rondom generatieve AI, omdat deze modellen vaak getraind worden met bestaand werk en het volgens sommigen dus als diefstal kan worden gezien.