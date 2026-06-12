Heb je in jaren niet het besturingssysteem van je iPhone of je Android-toestel geüpdatet? Pas dan maar op, want misschien kun je later dit jaar dan geen WhatsApp meer gebruiken.

Op de ondersteuningspagina van WhatsApp valt nu namelijk te lezen dat de chatdienst vanaf 30 september niet meer werkt op iOS-versies lager dan 15.5. Heb je dus iOS 15.4 of lager, dan kun je geen WhatsApp meer gebruiken.

Ook Android moet er aan geloven. Vanaf 8 september wordt WhatsApp alleen nog maar ondersteund op Android 6 en nieuwer. Alles daaronder zal dus ook geen gebruik meer van de populaire chatapp kunnen maken.

WhatsApp laat het volgende weten over deze minimale eisen: "Apparaten en software veranderen vaak, dus beoordelen we regelmatig welke besturingssystemen we ondersteunen en werken we die lijst bij. We bekijken elk jaar welke apparaten en software het oudst zijn en de minste gebruikers hebben. Deze apparaten beschikken mogelijk niet over de nieuwste beveiligingsupdates of hebben niet alle functies die nodig zijn om WhatsApp uit te voeren."