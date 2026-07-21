Het botenbedrijf Post Workboats uit Urk heeft meegewerkt aan de opnames van de nieuwe Christopher Nolan-film The Odyssey, en dat heeft het bedrijf veel aandacht opgeleverd.

Post Workboats verhuurden hun 'RIBs' voor de opnames. Dit zijn opblaasbare rubberboten met een harde bodem, waarmee allerlei werknemers, apparatuur en rekwisieten werden vervoerd naar de verschillende opnamelocaties. Daarbij waren meer dan drie maanden lang ook zes werknemers van Post Workboats aanwezig op de set.

ANP schrijft dat Post Workboats onder andere grote sterren vervoerde op de boten, waaronder Matt Damon. Daarbij speelden de boten van Post Workboats ook een belangrijke rol bij het creëren van effecten in de film. Er werd een levensechte draaikolk gecreëerd door vier boten urenlang rondjes te laten varen, waardoor deze draaikolk echt in de film te zien is.

Het is niet voor het eerst dat het bedrijf uit Urk wordt ingeroepen voor een grote productie. Post Workboats werkte eerder al samen met The Odyssey-regisseur Christopher Nolan voor de oorlogsfilm Dunkirk, waarbij een deel van de opnames op het IJsselmeer plaatsvonden. Ook voor Nolans film Tenet werd het bedrijf ingeschakeld.

De aandacht die Post Workboats na The Odyssey krijgt, is echter veel intenser dan bij vorige films. Volgens het ANP wordt het bedrijf platgebeld, en een bericht op Instagram over de film zorgt voor veel views.

Nu in de bioscoop

The Odyssey draait sinds vorige week in de bioscoop en is gebaseerd op een bekend Oud-Grieks gedicht van Homerus, waarin de koning van Ithaca, Griekenland, na de Trojaanse oorlog een reis van een decennium naar huis maakt. Tijdens deze reis maakt hij allerlei opmerkelijke avonturen mee.

Onder de castleden vallen Matt Damon, Robert Pattinson, Zendaya, Anna Hathaway, John Leguizamo, Mia Goth en Tom Holland. Regisseur Christopher Nolan kennen we van geprezen films als Oppenheimer, Interstellar, The Prestige en de The Dark Knight-trilogie.