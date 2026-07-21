Een mobiele airco werkt pas goed als het koelvermogen bij je kamer past. Te weinig BTU koelt traag, te veel BTU kost je onnodig veel geld. In onderstaand artikel vertellen we je hoeveel vermogen je écht nodig hebt.

Een mobiele airco koop je meestal op het moment dat het huis al te warm is. Dan is de verleiding groot om snel het model met het hoogste getal op de doos te kiezen. Toch is dat niet automatisch de beste keuze. BTU geeft aan hoeveel warmte de airco per uur kan afvoeren, maar je kamer bepaalt hoeveel vermogen nuttig is. Wie dat vooraf goed inschat, krijgt een rustiger koelende airco, minder herrie en een lager stroomverbruik.

Wat betekent BTU? BTU (British Thermal Unit) geeft aan hoeveel warmte een mobiele airco per uur uit een ruimte kan verwijderen. Hoe hoger het aantal BTU, hoe krachtiger de airco. Hoewel het koelvermogen eigenlijk betrekking heeft op het luchtvolume (m³, oftewel kubieke meter), geven fabrikanten dat meestal aan als een geschikt vloeroppervlak (m², oftewel vierkante meter), uitgaande van een standaardplafondhoogte. Houd er rekening mee dat ook isolatie, hoeveel zon de ruimte krijgt en de plafondhoogte van invloed zijn op de benodigde koelcapaciteit.

Wat bepaalt de keuze bij een mobiele airco en hoeveel BTU je nodig hebt?

De beste start is niet het aantal vierkante meters, maar de inhoud van de kamer. Reken lengte keer breedte keer hoogte en je weet hoeveel kubieke meter lucht gekoeld moet worden. Een slaapkamer van 4 bij 3 meter met een plafond van 2,5 meter is dus 30 m³. Voor een normale, redelijk geïsoleerde kamer kun je grofweg rekenen met 130 tot 150 BTU per m³. Voor een warme kamer met veel zon, een plat dak of slechte isolatie ga je eerder richting 170 tot 200 BTU per m³.

Dat maakt de rekensom concreet. Een koele slaapkamer van 30 m³ vraagt ongeveer 4000 tot 4500 BTU, maar in de winkel kom je dan meestal uit bij een model rond 5000 of 6000 BTU. Een woonkamer van 60 m³ vraagt onder normale omstandigheden eerder 8000 tot 9000 BTU. Op een zolderkamer van 60 m³ met middagzon is 10.000 tot 12.000 BTU logischer. Zie de uitkomst dus als ondergrens, niet als heilig getal.

Let daarbij op dat fabrikanten soms adverteren met vierkante meters. Dat is handig voor een snelle indruk, maar het zegt weinig als je plafond hoger is dan gemiddeld of als de kamer veel ramen heeft. Een mobiele airco voor een slaapkamer kies je anders dan een model voor een open leefruimte. Wil je breder oriënteren op formaat, geluid en verbruik, dan helpt deze gids over mobiele airco’s voor slaapkamer of werkkamer als extra houvast.

Foto: Gautier Normand

Wanneer kies je een mobiele airco met minder BTU?

Een lager vermogen is logisch in een kleine, goed afsluitbare ruimte. Denk aan een slaapkamer, babykamer of thuiskantoor waar je vooral de piek uit de hitte wilt halen. In zo’n kamer voelt een te zware airco al snel onrustig: hij blaast hard, schakelt vaker aan en uit en maakt meer geluid dan nodig. Zeker ’s nachts wil je liever gelijkmatige koeling dan een apparaat dat telkens hoorbaar aanslaat.

Voor kamers tot ongeveer 35 m³ zit je meestal goed met 5000 tot 7000 BTU, mits de ruimte niet extreem warm wordt. Zet je de airco een uur voor het slapengaan aan, dan hoeft hij niet de hele nacht maximaal te draaien. Je merkt dan vooral dat de klamme warmte uit de kamer verdwijnt. Een model met iets minder vermogen kan in zo’n situatie prettiger zijn dan een zwaar apparaat dat vooral op papier indruk maakt.

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Ook bij huurwoningen of kamers waar de afvoerslang niet helemaal lekker kan worden geplaatst, is het slim om nuchter te kiezen. Een mobiele airco verliest rendement als warme buitenlucht via het raam terug naar binnen komt. Een goed passende raamafdichting levert dan meer op dan blind extra BTU kopen. Voor algemene aankoopadviezen zoals over de afvoerslang, het geluidsniveau en het verbruik kun je ook dit artikel eens goed doorlezen.

En wanneer moet je juist méér BTU hebben?

Meer BTU kies je zodra de kamer structureel veel warmte vasthoudt. Een zolder onder een plat of schuin dak, een woonkamer op het zuiden of een werkkamer met grote ramen vraagt meer koelvermogen dan de inhoud alleen doet vermoeden. Ook apparatuur telt mee. Een game-pc en meerdere beeldschermen voegen merkbaar warmte toe, waardoor een krap gekozen airco langer op volle kracht blijft draaien.

Voor een gemiddelde kamer van 50 tot 70 m³ kom je vaak uit bij 8000 tot 10.000 BTU. Wordt die kamer bloedheet door zon of slechte isolatie, dan is 12.000 BTU realistischer. Bij nog grotere ruimtes loop je tegen de grenzen van mobiele airco’s aan. Ze kunnen dan nog steeds verkoelen rond de plek waar je zit, maar niet continu de temperatuur van de hele ruimte comfortabel omlaag brengen. Dan voelt het apparaat als een koele straal, niet als klimaatbeheersing voor de kamer.

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Daar zit ook meteen de grens van het koopadvies. Als je meerdere kamers wilt koelen of elke zomer wekenlang afhankelijk bent van airconditioning, is een vaste oplossing soms logischer. Een mobiele unit is flexibel en relatief goedkoop, maar een split-airco (bestaande uit een binnen- en een buitenunit) werkt doorgaans stiller en efficiënter. Twijfel je tussen tijdelijk gemak en een vaste installatie, lees dan ook de vergelijking tussen mobiele airco of vaste airco kopen.

Foto: Milan Gucic | astrosystem Soms is de installatie van een vaste airconditioning gewoon de betere keuze.

Dealbreakers: even opletten

De grootste fout is te laag kopen omdat het prijsverschil aantrekkelijk lijkt. Een airco met te weinig BTU blijft blazen, haalt de gewenste temperatuur niet en maakt de kamer hooguit iets minder warm. Dat is vooral frustrerend op dagen waarop de muren en vloer al warmte hebben opgeslagen. Je betaalt dan wel stroom, maar krijgt niet het comfort waarvoor je het apparaat hebt aangeschaft.

Een airco met te véél BTU kopen is de tweede valkuil. Een zwaar model is duurder, groter en vaak luidruchtiger. In een kleine slaapkamer kan dat juist minder comfortabel zijn. Bovendien gebruikt een mobiele airco altijd een afvoerslang, dus de praktische installatie blijft bepalend. Een model met 12.000 BTU presteert slecht als de slang geknikt ligt, te lang is of door een kier naar buiten hangt terwijl warme lucht terug naar binnen stroomt.

Een derde dealbreaker is de verwarring tussen airco's en luchtkoelers. Een echte mobiele airco heeft een koelmiddelcircuit en voert warme lucht af naar buiten. Een luchtkoeler gebruikt water of koelelementen en voelt vooral als een frissere luchtstroom. Dat kan prettig zijn, maar het verlaagt de kamertemperatuur veel minder. Twijfel je tussen die apparaten, dan is het verschil met aircoolers voor in huis handig om scherp te hebben.

Zo maak je de keuze voor de juiste mobiele airco

Meet eerst de kamer op, reken de inhoud uit en vermenigvuldig die met een passende factor. Gebruik 130 tot 150 BTU per m³ voor een normale kamer, 170 tot 200 BTU per m³ voor een warme of zonnige kamer. Rond daarna af naar een gangbaar model, bijvoorbeeld 7000, 9000 of 12.000 BTU. Kies liever een apparaat met een beetje marge dan een airco die vanaf dag één tekortkomt.

Maak de keuze daarna pas af met geluid, stroomverbruik en plaatsing. Voor een slaapkamer weegt een lager geluidsniveau zwaarder dan maximale kracht. Voor een woonkamer mag het apparaat iets hoorbaarder zijn, zolang hij de ruimte echt aankan. En welk model je ook kiest: een korte afvoerslang, goede raamafdichting en gesloten deuren maken in de praktijk vaak het verschil tussen lauwe lucht en écht merkbare verkoeling.