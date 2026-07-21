Tijdens Fanatics Fest 2026 klapte Reynolds uit de school. Hij liet weten dat er genoeg materiaal is in de Deadpool-comics dat hij nog graag verfilmd zou zien worden. Hij kaarte daarbij specifiek het werk van Fabian Nicieza aan, de medebedenker van het personage.
Hij sloot zijn betoog af met de melding dat er uiteindelijk een nieuwe Deadpool-film zal verschijnen. "Dat gaat geweldig worden." Meer details gaf hij niet, maar gezien zijn opmerking kan het nog wel een flinke tijd duren. Het klinkt niet alsof er nu al actief aan wordt gewerkt.
De eerste Deadpool-film verscheen in 2016 en groeide meteen uit tot een favoriet onder de Marvel-personages. Het meest recente deel, Deadpool and Wolverine, verscheen in 2024, waarin Hugh Jackman weer te zien was als dat tweede personage. Er is genoeg succes geboekt met de films - het meest recente deel haalde wereldwijd ruim 1,3 miljard dollar op - dus dat er een nieuwe Deadpool-film gemaakt zal worden, is ook geen grote verrassing.
Meer Marvel
Marvel-fans kijken nu echter vooral uit naar Avengers: Doomsday, de langverwachte nieuwe Avengers-film waarin alle helden uit het Marvel Cinematic Universe weer samenkomen, ditmaal om het op te nemen tegen Doctor Doom.
Gisteren is eindelijk de eerste volledige trailer van die film online verschenen, nadat er eerder dit jaar al meerdere trailers in de bioscoop werden getoond. Een van de meest interessante aspecten van de film wordt zonder twijfel slechterik Doctor Doom, vooral omdat deze rol vertolkt wordt door Robert Downey Jr., die voorheen de rol van Iron Man speelde. Avengers: Doomsday draait vanaf 16 december in de bioscoop.