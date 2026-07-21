Er komt in de toekomst een nieuwe Deadpool-film uit, zo heeft acteur Ryan Reynolds bevestigd. Daarmee weten fans in ieder geval zeker dat ze nog meer van het humoristische personage kunnen genieten.

Tijdens Fanatics Fest 2026 klapte Reynolds uit de school. Hij liet weten dat er genoeg materiaal is in de Deadpool-comics dat hij nog graag verfilmd zou zien worden. Hij kaarte daarbij specifiek het werk van Fabian Nicieza aan, de medebedenker van het personage.

Hij sloot zijn betoog af met de melding dat er uiteindelijk een nieuwe Deadpool-film zal verschijnen. "Dat gaat geweldig worden." Meer details gaf hij niet, maar gezien zijn opmerking kan het nog wel een flinke tijd duren. Het klinkt niet alsof er nu al actief aan wordt gewerkt.

De eerste Deadpool-film verscheen in 2016 en groeide meteen uit tot een favoriet onder de Marvel-personages. Het meest recente deel, Deadpool and Wolverine, verscheen in 2024, waarin Hugh Jackman weer te zien was als dat tweede personage. Er is genoeg succes geboekt met de films - het meest recente deel haalde wereldwijd ruim 1,3 miljard dollar op - dus dat er een nieuwe Deadpool-film gemaakt zal worden, is ook geen grote verrassing.

Meer Marvel

Marvel-fans kijken nu echter vooral uit naar Avengers: Doomsday, de langverwachte nieuwe Avengers-film waarin alle helden uit het Marvel Cinematic Universe weer samenkomen, ditmaal om het op te nemen tegen Doctor Doom.