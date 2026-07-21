Wie regelmatig met een laptop, tablet en smartphone op pad gaat, heeft al snel een tas vol losse opladers bij zich. De Anker Prime Charger 160W moet daar verandering in brengen. Deze compacte GaN-oplader heeft drie usb-c-poorten, een totaal vermogen van 160 watt en een klein kleurenscherm waarop je precies ziet hoeveel stroom ieder aangesloten apparaat ontvangt van de lader.

Het Oordeel 7,5 / 10 Score De Pluspunten Compact formaat en krachtig

Handig display

Via app in te stellen en te updaten De Minpunten Geen usb-a-aansluitingen

Geen kabels meegeleverd

Prijzig De Anker Prime Charger 160W is een compacte en krachtige lader voor wie dagelijks meerdere moderne usb-c-apparaten gebruikt. Hij laadt een laptop, tablet en smartphone tegelijk op en verdeelt het vermogen automatisch. Het informatieve scherm is handig, maar maakt de lader een stuk duurder.

Met afmetingen van 6,5 bij 5,2 bij 3,5 centimeter is de Anker Prime opvallend compact voor een oplader met dit vermogen. Hij weegt 220 gram en is daardoor niet extreem licht, maar nog altijd een stuk makkelijker mee te nemen dan meerdere losse laptop- en telefoonladers. Vooral het feit dat je geen omvangrijke laptoplader meer hoeft mee te slepen, is een groot voordeel. De stevige, zilverkleurige behuizing oogt bovendien een stuk luxer dan die van een doorsnee usb-oplader.

Foto: Mark Gamble | ID.nl De Anker Prime Charger 160W is extra compact dankzij de wegklapbare stekkerpennen.

Alle drie de aansluitingen zijn usb-c-poorten, dus een traditionele usb-a-aansluiting ontbreekt. Dat is logisch voor een modern product, maar betekent wel dat je voor oudere kabels mogelijk een converter van usb-a naar usb-c moet nemen.

De oplader levert in totaal maximaal 160 watt. Gebruik je één poort, dan kan daar maximaal 140 watt via USB Power Delivery 3.1 uitkomen. Dat is voldoende voor de meeste krachtige laptops, waaronder verschillende MacBook Pro-modellen. Ook de andere usb-c-poorten ondersteunen snelladen, zodat je niet eerst hoeft uit te zoeken welke aansluiting je moet gebruiken. Sluit je meerdere apparaten aan, dan wordt het beschikbare vermogen automatisch over de poorten verdeeld.

PowerIQ PowerIQ 5.0 past de beschikbare laadcapaciteit aan op de aangesloten apparaten. Via Bluetooth verbind je de oplader met de bijbehorende app voor aanvullende instellingen, laadbeheer en firmware-updates.

De adapter is een zogeheten GaN-adapter. Een GaN-adapter gebruikt galliumnitride in plaats van traditioneel silicium om stroom efficiënter om te zetten. Daardoor kan de oplader kleiner en krachtiger zijn en produceert hij doorgaans minder warmte. En inderdaad: deze Anker wordt - zelfs onder zware belasting - niet extreem warm.

Scherm laat zien wat er gebeurt

Het ingebouwde scherm is meer dan alleen een aardige versiering. Je ziet per poort hoeveel vermogen er wordt geleverd, waardoor je bijvoorbeeld kunt controleren of je laptop daadwerkelijk met hoge snelheid oplaadt. Via de aanraakbediening wissel je tussen verschillende schermen en laadmodi.

Foto: Mark Gamble | ID.nl

Let op de gebruikte kabel Bij deze uitvoering wordt geen usb-c-kabel meegeleverd. Wil je daadwerkelijk met 100 of 140 watt laden, dan heb je een kabel nodig die dat vermogen ondersteunt. Met een oudere of goedkope usb-c-kabel kan de laadsnelheid aanzienlijk lager uitvallen. In de verpakking zitten alleen de oplader en documentatie.

App-bediening

Erg handig is de mogelijkheid om de adapter in te stellen via de Anker-app. Dat is dezelfde app die ook gebruikt kan worden voor alle andere verbonden producten van het bedrijf, zoals dockingstations, maar ook thuisbatterijen. Heb je meerdere producten van Anker, dan kun je die dus eenvoudig vanuit een centrale plek bedienen.

Nadat je de Anker-app hebt geïnstalleerd, voeg je de adapter toe via de knop Toevoegen. Vervolgens druk je op de ronde knop van de adapter, waarna binnen enkele seconden de verbinding wordt gelegd.

Via de app krijg je allerlei mogelijkheden om de werking van de adapter in de gaten te houden. Je kunt bijvoorbeeld zien welke typen usb-c-kabels zijn aangesloten en met welk vermogen een aangesloten apparaat wordt opgeladen. Ook kun je de usb-c-poorten op de adapter uitschakelen en kun je via de app de adapter van nieuwe firmware voorzien.

Via de Anker-app kun je de adapter nog verder instellen

Conclusie

De Anker Prime Charger 160W is vooral interessant voor gebruikers die met meerdere usb-c-apparaten werken. Hij kan een krachtige laptop, tablet en smartphone tegelijk opladen, zonder dat je meteen een enorm apparaat in het stopcontact hoeft te plaatsen. Je kunt hem makkelijk meenemen en het is handig dat je daarbij de stekkerpennen kunt wegklappen, zodat hij nog compacter wordt. Het scherm geeft nuttige informatie en de automatische vermogensverdeling werkt zonder dat je zelf instellingen hoeft aan te passen.