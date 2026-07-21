Garmin brengt CIRQA Smart Band uit: een activiteitentracker zonder scherm

Garmin heeft de CIRQA Smart Band aangekondigd, een activiteitentracker zonder display die gezondheids- en fitnessgegevens bijhoudt zonder dat gebruikers daarvoor een abonnement hoeven af te sluiten. De band meet 24 uur per dag onder meer hartslag, slaap en beweging, en synchroniseert die gegevens met de Garmin Connect-app op de telefoon.

Ontwerp zonder scherm

Doordat de band geen display heeft, zijn meldingen en gegevens alleen zichtbaar in de app. De band herkent activiteiten automatisch zoals wandelen, hardlopen of yoga en toont die achteraf in Garmin Connect, waar gebruikers ze desgewenst kunnen aanpassen. De band gebruikt die correcties om activiteiten in de toekomst nauwkeuriger te classificeren. Het stoffen bandje is verkrijgbaar in verschillende kleuren, waaronder Citron Grey, Mauve, French Grey, Dark Olive, Captain Blue, French Blue en zwart, en kan zowel om de pols als om de bovenarm gedragen worden.

Gezondheid meten

Wie de band dag en nacht draagt, krijgt gegevens over hartslag, stressniveau, huidtemperatuur, ademhaling en de zuurstofsaturatie van het bloed (Pulse Ox). Ook toont de Garmin Connect-app (Android / iOS) de Body Battery, een indicatie van het energieniveau van de gebruiker. Vrouwen kunnen daarnaast de menstruatiecyclus en zwangerschap bijhouden en die gegevens koppelen aan de anticonceptie-app Natural Cycles, waarvoor een apart abonnement nodig is.

Voor slaap houdt de band de verschillende slaapstadia bij, geeft een slaapscore, adviseert over de slaapduur en registreert onder meer hartslagvariabiliteit en dutjes overdag.

Susan Lyman, Vice President Consumer Sales and Marketing bij Garmin:"We hebben bewust een CIRQA Smart Band gemaakt voor mensen die gezond en actief willen blijven. Deze smart band heeft een onopvallend ontwerp en beschikt over de vertrouwde functies voor gezondheids en fitnesstracking waar Garmin om bekend staat. Hierdoor vormt hij een aanvulling op onze populaire smartwatches en gezondheidsmonitors, waardoor gebruikers de hele dag door soepel kunnen schakelen tussen hun Garmin toestellen.. Bovendien heb je geen abonnement nodig: met de CIRQA Smart Band houd je jouw gezondheids- en fitnessdoelen goed in de gaten. Het is een attent cadeau voor anderen die hetzelfde willen doen."

Sport en training

Naast stappen en verbrande calorieën ondersteunt de CIRQA Smart Band ruim tachtig activiteiten, zoals hardlopen, wandelen en yoga. Via de enkele knop aan de zijkant kunnen gebruikers een activiteit starten. Functies als HRV-status, VO2max en trainingsstatus geven inzicht in de intensiteit en het effect van workouts, en de band adviseert over hersteltijd.

Voor buitenactiviteiten leunt de band op de gps van de gekoppelde iPhone of Android-telefoon; een eigen gps heeft het toestel niet. Via de LiveTrack-functie kunnen gebruikers hun locatie in realtime delen met vrienden of familie, mits de telefoon en Garmin Connect actief zijn.

Beschikbaarheid en prijzen