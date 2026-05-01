Muziekstreamingplatform Spotify gaat verduidelijken of mensen naar muziek van echte artiesten of gemaakt met AI aan het beluisteren zijn.

Het bedrijf kondigde gisteren een verificatiesysteem aan, waarbij echte artiesten een vinkje krijgen om zo aan te tonen dat ze echt bestaan, en dat de muziek dus niet met kunstmatige intelligentie is gemaakt. Dit moet gebruikers van de dienst meer duidelijkheid bieden over de herkomst van de muziek die ze beluisteren.

De komende weken zullen bij steeds meer artiesten groene vinkjes verschijnen om aan te geven dat ze echt bestaan. Het bedrijf noemt dit de 'Verified by Spotify-badge'. Wel kunnen artiesten deze badge alleen krijgen wanneer mensen consistent naar hun muziek luisteren. Het bedrijf laat niet precies weten hoe het test welke artiesten echt zijn, maar er wordt onder andere naar concertdata gekeken.

Hoewel Spotify de reden van deze regeling niet per se bij naam noemt, wordt wel aangeduid dat er steeds meer AI-muziek op de dienst verschijnt. Dat lijkt dan ook de voornaamste reden van het vinkje. Sinds de opkomst van AI worden er steeds meer met AI gegenereerde muzieknummers op streamingplatforms geüpload, die vaak zijn bedoeld om op goedkope manier luisteraars en dus verdiensten de genereren.

Andere streamingdiensten kampen ook met een overvloed van AI-muziek. Deezer gaf onlangs nog aan dat 44 procent van de dagelijks toegevoegde muziek op de dienst door AI gemaakt is. AI-muziek krijgt op dat platform een label toegekend waarmee dit wordt gecommuniceerd. Daarbij krijgen mensen ook geen aanbevelingen van AI-muziek, en de meeste AI-muziek mag dan ook geen geld verdienen op het platform.