Om te vieren dat Spotify twintig jaar bestaat, is er in de muziekstreamingapp nu een 'evenement' beschikbaar waarbij je informatie krijgt over je gehele luistergeschiedenis.

Diensten zoals Spotify bieden aan het einde van het jaar natuurlijk een terugblik op je luistergedrag van dat jaar, maar 'Your Party of the Year(s)' gaat om je gehele geschiedenis met de app, zo schrijft het bedrijf.

Men kan toegang krijgen tot het overzicht door op 'Spotify 20' of 'Party of the Year(s)' te zoeken in de app, of via deze link. Vervolgens krijgt men te zien wanneer men voor het eerst naar Spotify heeft geluisterd, alsmede een vermelding van de eerst beluisterde nummers, de meest beluisterde artiest en zelfs een afspeellijst met de nummers die men het meest heeft beluisterd. Ondergetekende heeft Deftones als favoriete artiest, en het nummer 'The Dream' van Thee Oh Sees als meest geluisterde nummer (namelijk 107 keer).

Daniel Ek en Martin Lorentzo richtten Spotify op 23 april 2006 op, met als doel zoveel mogelijk muziek op internet te plaatsen zodat mensen het konden streamen. Na het uitwerken en verbeteren van de technologie werden er steeds meer deals met platenlabels gesloten om de muziek zo beschikbaar te maken. In 2008 lanceerde Spotify in de eerste landen, gevolgd door Nederland in 2010. Sinds het succes van Spotify zijn er veel concurrenten op de markt gekomen, waaronder Apple Music.

Spotify heeft zowel positieve als negatieve invloed op de muziekindustrie gehad. Positief is dat het door de komst van een goede muziekstreamingdienst steeds minder populair werd om muziek illegaal te downloaden. Negatief is dat er veel klachten zijn over het feit dat artiesten relatief weinig verdienen aan streams op Spotify. Alleen de grootste artiesten schijnen behoorlijk wat geld er aan over te houden.