Spotify-gebruikers kunnen nu hun eigen AI-agent integreren met muziekplatform Spotify, zodat het AI-model in kwestie een persoonlijke, op maat gemaakte podcast kan leveren.

Dat heeft Spotify aangekondigd. De 'Personal Podcasts' zijn een manier om persoonlijke informatie te beluisteren op Spotify, samengesteld door een Ai-agent als Claude Code, OpenAI Codex of OpenClaw.

Het idee is dat deze AI-modellen een podcast creëren die geheel is gepersonaliseerd op jouw wensen, met data afkomstig uit andere bronnen die je de AI-agent hebt gevoerd. Denk bijvoorbeeld aan je kalender, zodat je dagelijks een podcast voorgeschoteld krijgt met wat je die dag te doen staat.

Als ander voorbeeld wordt de mogelijkheid gegeven om een aantal nieuwsverhalen uit feeds die je interessant vindt te pakken en die in de podcast te verwerken. Maar het kan ook dieper dan dat gaan: bijvoorbeeld een podcast waarin de geschiedenis van het wereldkampioenschap voetbal wordt doorgenomen.