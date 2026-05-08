Dat heeft Spotify aangekondigd. De 'Personal Podcasts' zijn een manier om persoonlijke informatie te beluisteren op Spotify, samengesteld door een Ai-agent als Claude Code, OpenAI Codex of OpenClaw.
Het idee is dat deze AI-modellen een podcast creëren die geheel is gepersonaliseerd op jouw wensen, met data afkomstig uit andere bronnen die je de AI-agent hebt gevoerd. Denk bijvoorbeeld aan je kalender, zodat je dagelijks een podcast voorgeschoteld krijgt met wat je die dag te doen staat.
Als ander voorbeeld wordt de mogelijkheid gegeven om een aantal nieuwsverhalen uit feeds die je interessant vindt te pakken en die in de podcast te verwerken. Maar het kan ook dieper dan dat gaan: bijvoorbeeld een podcast waarin de geschiedenis van het wereldkampioenschap voetbal wordt doorgenomen.
Mensen kunnen van deze functie gebruikmaken door de Save to Spotify CLI op GitHub te openen, in een Spotify-account te loggen en deze verbinden met je AI-agent naar keuze. Je hebt daarvoor overigens geen betaald abonnement op Spotify nodig - ook gratis gebruikers kunnen er gebruik van maken.