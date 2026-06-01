De subtitel van het vervolg op A Minecraft Movie is bekend. De film gaat namelijk A Minecraft Movie Squared heten.

Warner Bros. benadrukte daarnaast nogmaals het vervolg op A Minecraft Movie vanaf 23 juli 2027 in de bioscopen draait. Het gaat om een Amerikaanse premièredatum, maar vaak is de première van films in Nederland rond dezelfde tijd, of soms een dag eerder.

Om de bovenstaande aankondiging te vieren wordt er ook een wedstrijd in de Minecraft-game te houden, genaamd de Minecraft Movie Build Challenge. Mensen kunnen een eigen build maken op een door ontwikkelaar Mojang bepaalde map en maken kans op de mogelijkheid dat die build in de aankomende film te zien is. De winnaar krijgt daarbij ook een privébioscoopbezoekje.

A Minecraft Movie verscheen vorig jaar in de bioscoop en was een groot succes. In de film is te zien hoe vier mensen via een portaal in de 'Overworld' terechtkomen. In deze fantasiewereld waarin alles uit kubussen bestaat moeten ze een weg terug naar huis zien te vinden. De film werd geregisseerd door Nacho Libre-regisseur Jared Hess, en acteurs als Jack Black, Jason Momoa en Emma Myers hadden rollen. Voor het vervolg is ook Kirsten Dunst gestrikt, die de rol van Alex gaat spelen.