Wie een iPhone heeft, hoeft geen apps van derden te gebruiken om documenten te scannen. De ingebouwde documentenscanner is uitstekend van kwaliteit en ondersteunt tekstherkenning. De scans zien er vaak zelfs beter uit dan die van de meeste gratis scanner-apps.

Bestanden of Notities

Veel gebruikers weten niet dat deze scanner bestaat en dat komt omdat de tool op een onlogische plaats zit. De documentenscanner van de iPhone staat vreemd genoeg niet in de app Camera. Hij is geïntegreerd in twee standaard-apps: Bestanden en Notities.

Open de app Bestanden, tik op de drie puntjes rechtsboven en kies de opdracht Scan documenten. Daarna opent de scanner.

In Notities open je een nieuwe notitie, tik je op het paperclip-pictogram en ook daar vind je de optie Scan documenten.

Interface

De interface van de scanner is minimalistisch, zeker in vergelijking met scanner-apps van derden die je overladen met filters en schuifregelaars. De iPhone past automatisch slimme kleurcorrectie, verscherping en contrastverbetering toe terwijl hij het document scant. Dat betekent dat scans met veel tekst meteen goed leesbaar zijn, zonder dat je handmatig nog correcties moet uitvoeren. Zelfs een verfrommeld bonnetje levert dankzij de neural engine van de iPhone een schoon resultaat op.

Door de hoeken van de selectie te verslepen bepaal je welk deel van het document wordt vastgelegd. Standaard staat de scanner in de automatische modus. Dat betekent dat hij automatisch een opname maakt zonder dat je op de sluiterknop tikt. Dat kan soms vervelend zijn: wanneer je even twijfelt, maakt de app vanzelf een tweede, derde of zelfs nog meer opnames. Onderaan vind je de knop Sluiter. Daarmee kun je de automatische opname uitschakelen.

Doorzoekbaar

De tool gebruikt de neural engine ook om optische tekstherkenning toe te passen. De tekst in je scan wordt gemarkeerd en als je daarop tikt, kun je die kopiëren en plakken in een andere app. Gescande documenten in Notities zijn dankzij deze tekstherkenning automatisch doorzoekbaar. Je kunt ze dus terugvinden door simpelweg te zoeken op een woord dat in de gescande tekst voorkomt. Zo worden scans geen statische afbeeldingen meer, maar volwaardige, doorzoekbare notities. Na het scannen kun je het document opslaan als pdf. De bestanden worden automatisch gesynchroniseerd tussen je Apple-apparaten via iCloud.