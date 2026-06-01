Dat kondigde het bedrijf tijdens de Computex beurs aan die nu bezig is. Zoals gezegd onthulde Nvidia daar de RTX Spark-cpu's, die maximaal twintig Arm-cores en een Blackwell-gpu heeft en op Windows draait. Er is 128 GB aan Lpddr5x-geheugen.

De cpu is bedoeld voor laptops en legt de nadruk op AI. Mensen kunnen de chip gebruiken om lokaal AI-modellen op een laptop te draaien, zoals OpenClaw. Games kunnen er ook op gedraaid worden, en onder andere Forza Horizon 6 werd als voorbeeld getoond.

Zoals gezegd is het de bedoeling dat Nvidia elke twee jaar nieuwe cpu's voor Windows-apparaten gaat uitbrengen. Naast de RTX Spark voor laptops moeten er uiteindelijk ook cpu's voor desktop-pc's uitkomen. Nvidia wil in 2028 chips gebaseerd op de Vera-cpu en Rubin-gpu uitbrengen, en in 2030 chips gebaseerd op Rosa Feynman.

Nvidia kondigde overigens ook aan dat het de nieuwe Vera Rubin-chip aan het produceren is, die specifiek bedoeld is voor datacenters waarop AI draait. Deze komt aankomend najaar beschikbaar.

Kieskeurig.nl
Apple MacBook / Neo / MHFD4N/A
Apple
Apple MacBook / Neo / MHFD4N/A
€ 633,99
bol. Plaza
Bekijk product
Samsung Galaxy / Book4 / NP750XGK-KS3NL
Samsung
Samsung Galaxy / Book4 / NP750XGK-KS3NL
€ 529,00
bol.
Bekijk product
Acer Aspire Lite / L15-45P-R0TQ / NX.DLMEH.001
Acer
Acer Aspire Lite / L15-45P-R0TQ / NX.DLMEH.001
€ 499,00
MediaMarkt.nl
Bekijk product