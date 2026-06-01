Nvidia gaat de concurrentie met AMD en Intel aan door zelf elke twee jaar nieuwe cpu-chips uit te brengen, te beginnen met de RTX Spark-chips.

Dat kondigde het bedrijf tijdens de Computex beurs aan die nu bezig is. Zoals gezegd onthulde Nvidia daar de RTX Spark-cpu's, die maximaal twintig Arm-cores en een Blackwell-gpu heeft en op Windows draait. Er is 128 GB aan Lpddr5x-geheugen.

De cpu is bedoeld voor laptops en legt de nadruk op AI. Mensen kunnen de chip gebruiken om lokaal AI-modellen op een laptop te draaien, zoals OpenClaw. Games kunnen er ook op gedraaid worden, en onder andere Forza Horizon 6 werd als voorbeeld getoond.

Zoals gezegd is het de bedoeling dat Nvidia elke twee jaar nieuwe cpu's voor Windows-apparaten gaat uitbrengen. Naast de RTX Spark voor laptops moeten er uiteindelijk ook cpu's voor desktop-pc's uitkomen. Nvidia wil in 2028 chips gebaseerd op de Vera-cpu en Rubin-gpu uitbrengen, en in 2030 chips gebaseerd op Rosa Feynman.