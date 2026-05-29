Xiaomi introduceert de 17T en 17T Pro met een primeur voor de T-serie: een 5x optische telelens van Leica. Daarnaast debuteert Xiaomi Vision Care voor oogvriendelijker schermgebruik en brengt de Pro een 7000mAh-batterij mee, de grootste die Xiaomi ooit in een smartphone heeft verwerkt.

De vorige generatie, de 15T-serie, gold al als een stevige Leica-smartphone voor een scherpe prijs. Met de 17T zet Xiaomi een stap verder: de samenwerking met Leica levert nu voor het eerst een echte 5x-telelens op, iets dat tot voor kort was voorbehouden aan de duurste vlaggenschepen van merken als Apple en Samsung. Dat maakt de 17T-serie interessant voor iedereen die serieuzere fotografie wil zonder meteen al je vakantiegeld er doorheen te jekkeren.

Foto: Xiaomi

De telelens die de T-serie miste

De camerasystemen van beide toestellen draaien om een 50megapixel-hoofdcamera met hybride Leica Summilux-lens, aangevuld met twee ondersteuningscamera's. Het verschil zit in de sensor: de 17T Pro gebruikt een 1/1,31-inch sensor, het basismodel een 1/1,55-inch exemplaar. In de praktijk betekent dat iets meer ruimte voor licht bij de Pro, wat vooral merkbaar is bij weinig lichtinval.

Macrofotografie is mogelijk vanaf 30 centimeter afstand, en de 10x optische zoom schiet beelden op grotere afstand zonder zichtbaar kwaliteitsverlies. De 120x AI Ultra Zoom is er voor extreme gevallen, maar we zijn benieuwd wat er bij dat soort foto's van de kwaliteit over blijft. Nieuw is trouwens ook Leica Live Moment: die functie legt de frames vlak vóór de daadwerkelijke foto vast, zodat je achteraf het ideale plaatje kunt uitkiezen. Handig bij groepsfoto's of snel bewegende onderwerpen.

Voor video is de 17T Pro het meest compleet. Met 4K/60fps-opnamen en een 'naturel bokeh'-effect (je ziet, de marketingafdeling heeft niet stilgezeten) op de achtergrond moet het toestel een beeldkwaliteit leveren die je normaal alleen ziet bij grotere camera-apparatuur. De Stage-functie helpt bij filmopnames bij weinig licht, een functie die ook op smartphones in hogere prijsklassen nog weleens tegenvalt.

Het scherm doet ook mee

Het scherm is een 1,5K-amoledpaneel met een refreshrate van 144 Hz op de Pro en 120 Hz op het basismodel. De bezels zijn via de nieuwe LIPO-behuizingstechnologie teruggebracht naar 1,29 mm aan alle vier de zijden bij de Pro, wat het toestel in elk geval visueel kleiner laat aanvoelen dan het is.

Nieuw is ook Xiaomi Vision Care, ontwikkeld in samenwerking met medisch experts. De technologie vermindert blauw licht en schermflikkering, en is door TÜV Rheinland gecertificeerd. Daarmee is dit het eerste toestel ter wereld met een viervoudige oogzorgcertificering. Voor mensen die veel naar hun smartphone kijken is dat een serieuze toevoeging.

Foto: Xiaomi

Twee dagen op één accu: Xiaomi meent het De 17T Pro heeft een 7000mAh-accu. Dat is 27 procent groter dan zijn voorganger en biedt bij gemiddeld gebruik bijna twee dagen uithoudingsvermogen. De standaard 17T komt met een 6500mAh-batterij; 18 procent meer dan in de vorige generatie. Bovendien laadt hij op met 67W HyperCharge.

Prijzen en beschikbaarheid

Beide toestellen zijn vanaf vandaag te bestellen in Nederland en België. De Xiaomi 17T Pro is verkrijgbaar met 256 GB, 512 GB of 1 TB opslag, maar altijd met 12 GB RAM, en is beschikbaar in Deep Blue, Black en Deep Violet. De vanafprijs bedraagt 899,90 euro.