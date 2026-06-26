Samsung brengt op 3 juli de Galaxy A27 5G uit, de nieuwste toevoeging aan de Galaxy A-serie van 2026. Met een 6,7-inch superamoledscherm, een Snapdragon 6 Gen 3-processor en AI-functies die eerder alleen voorbehouden waren aan duurdere modellen, positioneert Samsung deze telefoon als een serieuze keuze in het betaalbare segment.

Het middensegment van de smartphonemarkt is drukker dan ooit. Samsung speelt daar op in door functies die eerder exclusief waren voor de Galaxy S-serie nu ook beschikbaar te maken in de A-reeks. Met de A27 5G gaat dat een stap verder dan bij zijn voorganger, de Galaxy A26.

Groter scherm, minder afleiding

Het scherm van de Galaxy A27 5G meet 6,7 inch en tovert beelden met een FHD+-resolutie op een 120Hz-superamoledpaneel. Samsung heeft de inmiddels wat achterhaalde notch vervangen door een centraal gaatje voor de camera: het zogeheten Infinity-O-design. Dat was lang een kenmerk van duurdere Galaxy-modellen en geeft de voorkant van de A27 een moderner uiterlijk dan zijn voorganger.

De randen rondom het scherm zijn smaller geworden en het toestel is met 7,8 millimeter dikte en 200 gram relatief slank en licht. In de praktijk betekent het dat je bij video's, games of browsen minder rand ziet en meer beeld.

Foto: Samsung

Snapdragon-processor en verbeterde camera

Binnenin zit een Snapdragon 6 Gen 3, een processor van Qualcomm die ook in de Galaxy A36 5G zit. Dat levert een merkbare prestatiewinst op bij multitasking en grafisch intensieve apps. De smartphones in deze prijsklasse draaiden voorheen doorgaans op minder krachtige chips, maar Samsung kiest in dit geval voor een oplossing die ook veeleisender gebruikers kan hebben.

De camera-opstelling aan de achterkant bestaat uit een 50-megapixel hoofdcamera met optische beeldstabilisatie, een 5-megapixel ultragroothoekcamera en een 2-megapixel macrocamera. Aan de voorkant zit een vernieuwde 12-megapixel selfiecamera die een breder bereik aan helderheid en kleur vastlegt, wat vooral bij wisselende lichtomstandigheden zorgt voor betere video's en selfies.

Foto: Samsung

Slimmere AI-functies dan de S-serie?

Samsung heeft de Galaxy A27 5G uitgerust met de Awesome Intelligence-suite, een pakket AI-tools dat de afgelopen jaren stap voor stap naar het middensegment is afgedaald. Circle to Search, de functie waarmee je een object in een foto omcirkelt en direct kunt zoeken via Google, ondersteunt nu meerdere objecten tegelijk. Je kunt ook virtueel kleding passen vanuit zoekresultaten, direct op je telefoon.

Object Eraser is verbeterd: het verwijderen van ongewenste zaken uit foto's levert nu vloeiender, natuurlijker ogende resultaten op. De Voice Recorder-app kan tijdens het opnemen direct de tekst uitschrijven en vertalen in 22 talen; handig bij vergaderingen of interviews. Naast Bixby als spraakassistent voor apparaatbeheer kun je op de A27 ook Google Gemini en Perplexity als assistent instellen.

Of al deze AI-functies ook in Nederland volledig beschikbaar zijn op het moment van lancering, is nog niet bevestigd. Samsung verbindt aan sommige functies regiobeperkingen, met name voor Bixby en de vertaalfuncties. Even afwachten dus.

Foto: Samsung

Samsung belooft voor de Galaxy A27 5G zes jaar Android OS-updates en zes jaar beveiligingsupdates gerekend vanaf de lanceerdatum wereldwijd. Dat is een van de langste updategaranties in het middensegment en maakt de A27 zeker een interessante keuze als je een Samsung-smartphone zoekt die lang mee kan. De beveiliging loopt via Samsung Knox met hardwarebeveiliging via Knox Vault.

Verder beschikt de Galaxy A27 5G over een 5000mAh-accu met ondersteuning voor 25 watt snel opladen, microSD-uitbreiding tot 2 TB en IP64-certificering. Dat laatste betekent bescherming tegen stof en spetterend water, maar geen volledige onderdompeling. De A27 is dus niet geschikt voor zwembad of strand.

Prijs en beschikbaarheid