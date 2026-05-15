Gemeente Arnhem en achttien scholen en maatschappelijke organisaties hebben ouders geadviseerd om hun kinderen zo laat mogelijk een smartphone te geven.

Deze oproep werd eerder deze week door gemeente Arnhem en de verschillende organisaties, kinderopvangen en schoolbesturen gedeeld. Het gaat om "ongevraagd maar dringend advies", die wordt gegeven omdat er zorgen zijn over de mentale gezondheid en ontwikkeling van kinderen.

Naast dat kinderen zo laat mogelijk pas een smartphone moeten krijgen, wordt ook geopperd dat kinderen pas vanaf 16 jaar op social media mogen. Dat ligt in lijn met de mening van de Europese Commissie, dat mogelijk deze zomer al met een voorstel komt om social media voor kinderen te verbieden.

Aldus Klaas van Veen, bestuurder bij Flores Onderwijs en initiatiefnemer van het statement, tegen Omroep Gelderland: "Waar we tien jaar geleden nog razend enthousiast waren over de technologische ontwikkelingen moeten we nu toegeven dat het ons heeft ingehaald. Binnen het onderwijs hebben we er buitengewoon veel last van, maar ook ouders worstelen ermee."